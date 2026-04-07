打造日本餐飲王國 SUKIYA創辦人離世 終年77歲

日本餐飲巨頭Zensho Holdings周二（7日）公布，創辦人兼會長小川賢太郎6日因心肌梗塞離世，終年77歲。小川於1982年創立Zensho，帶領旗下牛丼連鎖品牌すき家（SUKIYA）崛起，並透過強勢領導與積極併購，將集團發展成與吉野家並列的日本外食龍頭之一。

小川於1948年出生於石川縣，年輕時曾就讀東京大學，之後中途退學，並進入吉野家工作。1980年吉野家陷入經營危機後，小川於1982年創業，在橫濱市開設「すき家」1號店，正式開啟其餐飲事業版圖。

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SUKIYA是日本著名牛丼連鎖品牌。Google Maps

名古屋一家SUKIYA。美聯社

鳥取一間分店的Google評論中，有顧客留言稱，在店內的味噌湯中發現「老鼠屍體」。Google

橫濱創業 打造最大牛丼連鎖品牌

2003年日本爆發瘋牛症危機導致美牛進口受阻，小川果斷決定改採澳洲牛肉，此舉成功穩定供應，並擴大市佔率，令SUKIYA成為日本最大牛丼連鎖品牌，奠定集團的領導地位。

隨著SUKIYA經營步上軌道，小川進一步推動多元化經營，陸續將家庭餐廳Coco’s、丼飯與烏龍品牌Nakau納入旗下，並於2002年創立迴轉壽司品牌Hama Sushi，2023年再取得 Lotteria股份，跨足漢堡市場。

曾爆食安風波 味噌湯驚現「老鼠屍體」

不過，集團經營期間也曾面臨爭議，包括2014年因深夜與清晨時段「單人值班」制度引發外界批評，以及2025年接連爆發異物混入事件的食安風波，包括鳥取一間分店的Google評論中，有顧客留言稱，在店內的味噌湯中發現「老鼠屍體」，並附上驚悚照片，震驚不少網民。

在小川主導下，Zensho事業規模持續擴大。集團截至2025年3月的會計年度，合併營收首度突破1萬億日圓，成為日本國內首家達到此門檻的外食企業。集團旗下全球門市已達1萬5419間，員工總數接近20萬人。

交棒次子 退居幕後

小川已於2025年6月將社長職務交棒給次子小川洋平，自己則轉任會長，退居幕後持續支持集團的經營決策。

Zensho表示，小川的葬禮將以家族葬形式舉行，之後另行舉辦告別會，讓各界人士前往致哀。