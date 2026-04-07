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遭伊朗拘留日本公民獲釋 傳為NHK分社社長

即時國際
更新時間：10:06 2026-04-07 HKT
發佈時間：10:06 2026-04-07 HKT

日本共同社周二（7日）引述政府消息人士報導，自1月以來遭伊朗拘留的一名日本公民已經獲釋。此人相信是日本廣播協會（NHK）德黑蘭分社社長川島進之介。日本內閣官房長官木原稔其後證實一名日本公民已在伊朗獲釋。

這將是繼上月日本政府宣布1名公民獲釋後，第2宗日本公民在伊朗獲釋的案例。木原稔表示，日本駐伊朗大使館已確認，一名於1月20日被伊朗當局拘留的日本公民於當地時間4月6日獲釋。伊朗大使在該名公民獲釋後直接會見該人，並確認其身體健康。

位於德黑蘭的埃文監獄惡名昭彰，專門關押政治犯。路透社
位於德黑蘭的埃文監獄惡名昭彰，專門關押政治犯。路透社

1月20日被捕  送往政治犯監獄

媒體先前報道，NHK分社社長川島進之介1月20日被捕後，被送往一所以關押政治犯聞名的埃文監獄（Evin Prison）。暫時不清楚川島被指控的罪名。

當時日本政府發言人對外證實，當天確實有一名日本公民遭拘留，但拒絕透露更多細節。NHK當時也婉拒置評，強調「以員工安全為最優先考量，現階段沒有任何可以回應的內容」。

保護記者委員會（CPJ）稱，川島於1月20日被伊斯蘭革命衛隊逮捕，並於2月23日被轉移至埃文監獄第7監區，並要求伊朗方面立即釋放川島以及其他因工作原因被拘留的記者。

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