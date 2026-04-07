伊朗局勢 | 批洩密者危害美軍營救飛行員 特朗普：記者不說來源就抓去坐牢

美軍一架F-15E雙座戰鬥轟炸機上周五（3日）在伊朗伊斯法罕上空遭防空系統擊落，一名飛行員失蹤，引發國際高度關注。美國特種部隊其後展開救援行動，成功救出該名機員。不過有媒體搶先曝光該名飛行員在伊朗失蹤一事，白宮正全力追查洩密者。總統特朗普揚言，若撰寫有關報道的記者拒絕交代消息來源，就準備被抓去坐牢。

據悉，美軍該架F-15E Strike Eagle戰機在伊朗西南部被擊落，機上2名飛行員緊急彈射逃生，其中一名飛行員很快被找到，另一人則在山區躲避追捕長達一天以上。報道中也詳細描述這次的救援行動，美方派出數百名特種部隊與大量軍機，同時中央情報局也參與其中，透過散布假消息，誤導伊朗。

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特朗普揚言，如果撰寫這篇失蹤飛行員的記者拒絕交代消息來源，將面臨牢獄之災。新華社

美軍一架F-15E雙座戰鬥轟炸機上周五在伊朗伊斯法罕上空遭防空系統擊落。美聯社

F-15E飛行員失蹤事件引發國際高度關注。美聯社

伊朗展示被擊落的美軍戰機殘骸。路透社

白宮正全力揪洩密記者

特朗普在記者會上指出，「因為洩密者洩露消息，讓這項行動變得困難許多。我們正極力尋找那個洩密者。如果寫這篇報道的人不說出來，他就會去坐牢。我們必須找到那個洩密者，因為那是一個心理有病的人。」

特朗普強調，揭露第2名失蹤飛行員的消息，令美軍營救機員的努力變得更為複雜，因為驚動了伊朗人，並促使他們試圖搶先找到該名飛行員。

伊朗4軍官抗美軍陣亡

據伊朗法爾斯通訊社周一（6日）援引伊朗軍方聲明報道，伊朗陸軍4名軍官前一天在伊斯法罕省南部對抗美軍搜救行動的過程中身亡。

聲明說，當地時間5日凌晨，伊朗軍隊在與美軍交戰中，使用一枚肩扛式導彈擊中一架美軍飛機，隨後遭到美軍其他飛機攻擊，最終導致包括一名準將、一名上校在內的4名軍官陣亡。

伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人稱，美軍試圖在伊斯法罕省南部一處廢棄機場「開展所謂營救行動」，但因伊朗武裝力量及時介入，該行動以「徹底失敗」告終。

德黑蘭：搜救飛行員恐為騙局 實為竊取濃縮鈾

伊朗外交部則表示，美軍近日在伊朗執行的飛行員搜救行動可能只是掩護，這場任務實際上是要竊取伊朗的濃縮鈾。

伊朗軍方說，他們擊中數架據稱執行這場任務的美國軍機，導致這些飛機必須「緊急迫降」伊朗中部的伊斯法罕省，美方也被迫對一開始遭擊落的軍機進行猛烈轟炸。

伊朗外交部發言人貝卡伊指出，美方要搜救的飛行員據稱位於伊朗南部的科吉盧耶-博韋艾哈邁德省，但其所在位置距離美軍試圖或希望降落的伊朗中部地區相距甚遠，因此「絲毫不應排除這可能是一場為了竊取濃縮鈾的欺敵行動」。