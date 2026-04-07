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孟加拉麻疹疫情大爆發 一個月內百童病逝

即時國際
更新時間：09:40 2026-04-07 HKT
發佈時間：09:40 2026-04-07 HKT

南亞國家孟加拉爆發麻疹疫情 ，迅速蔓延，一個月內約有100名兒童死於疑似麻疹，恐為該國近幾十年來最致命的麻疹疫情。當局周日啟動緊急疫苗接種計劃應對。

緊急為120萬童接種疫苗

衛生署數據顯示，孟加拉已證實有17宗麻疹死亡病例，另有113例疑似死亡病例，大部分為兒童，並有超過7500宗疑似感染病例。當局周日啟動緊急接種計劃，在30個鄉鎮推行，目標群體覆蓋逾120萬名6個月至5歲大的兒童。聯合國兒童基金會表示，今次行動會優先考慮未完成常規接種、風險較高的幼童，重點關注人口稠密的首都達卡和難民聚集地科克斯巴扎爾難民營。

孟加拉有1.7億人口，人口密集。當局一直為9個月及以上大的嬰幼兒提供常規麻疹疫苗接種。但衛生官員指今次疫情中約三分之一感染者不足9個月大，他們未符合常規接種年齡，因而也最令人擔憂。當局表示，孟加拉每4年會舉行一次特別麻疹疫苗接種計劃，但自2020年以來一直未能如期進行。先是受新冠疫情影響，其後又因政治局勢及疫苗採購問題而延誤。

去年孟加拉經歷政局動盪，前女總理哈西娜被示威者推翻，之後由臨時政府接手，今年2月才完成新政府選舉。

可引發肺炎等併發症

麻疹是一種由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道傳染病，主要經呼吸道飛沫和氣溶膠傳播。感染者在接觸病毒後一到兩周內會出現高燒、咳嗽、流涕、眼睛發紅、流淚、皮疹等徵狀，病情嚴重時可引發肺炎等併發症甚至死亡。

世衛組織估計，2024年全球約有9.5萬人死於麻疹，大多數是五歲以下兒童。世衛組織指，現無針對麻疹的特效療法，接種疫苗是抵禦病毒最佳方式。

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