阿提米絲2號｜打破人類距離地球最遠飛行紀錄 將進入月背並短暫失聯

新華社報道，美國國家航空暨太空總署（NASA）表示，「阿提米絲2號」載人繞月任務於美東時間6日下午約1時57分，打破1970年「阿波羅13號」任務所創下的人類距離地球最遠飛行紀錄。

進入月背飛行約6小時

根據NASA數據顯示，「阿波羅13號」當年最遠曾飛至距離地球約248,655英里（約40萬公里）。而「阿耳忒彌斯2號」預計於美東時間6日晚上7時07分，達到約252,760英里（約40.7萬公里）的最遠距離，較舊紀錄多出約4,105英里（約6,606公里）。

「阿提米絲2號」將於美東時間下午約2時34分開始進入月背，歷時約6小時。期間因月球阻擋，太空人將短暫與地球失去通訊約40分鐘。

阿提米絲2號打破人類距離地球最遠飛行紀錄 將進入月背並短暫失聯。路透社

「阿提米絲2號」於4月1日發射，採用美國新一代登月火箭「太空發射系統」及「獵戶座」飛船，搭載4名太空人前往月球軌道。整個任務為期10天，包括繞月飛行及最終在加利福尼亞州聖地牙哥附近海域濺落。

NASA表示，「獵戶座」飛船從發射到返回地球，預計總飛行距離約695,081英里（約111.9萬公里）；在最接近月球時，飛船距離月面約4,066英里（約6,544公里）。