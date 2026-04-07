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伊朗局勢｜特朗普：美軍155架機展開歷史性救援 「欺敵行動」誤導敵軍救機員

即時國際
更新時間：03:18 2026-04-07 HKT
發佈時間：03:18 2026-04-07 HKT

美國總統特朗普周一在白宮舉行記者會，詳細講述美軍在伊朗對美軍飛行員的救援行動。他形容此次行動是「歷史性行動」，並透露美軍採取一切必要措施，確保「英勇戰士安全回家」。

飛行員藏身山區 監控攝像機追蹤

路透社報道，特朗普指這次救援行動代號為「Dude 44 Bravo」，戰機被擊落後飛行員躲藏於伊朗山區，並成功避開伊朗軍方的搜索。他不斷向更高地勢移動以增加被救機會，美方透過監控攝像機追蹤飛行員行蹤。特朗普形容此次救援「如大海撈針」。

特朗普稱，參與救援的美軍人數達數百人，目的包括防止伊朗先行找到飛行員。中央情報局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）稱，CIA實施「欺敵行動」，使伊朗誤以為飛行員身處其他地點，最終在周日早晨將飛行員成功救出。

他形容此次行動是「歷史性行動」，並透露美軍採取一切必要措施，確保「英勇戰士安全回家」。路透社
他形容此次行動是「歷史性行動」，並透露美軍採取一切必要措施，確保「英勇戰士安全回家」。路透社

特朗普補充，該飛行員使用緊急應答器定位，首次訊息為「上帝是仁慈的」。參謀長聯席會議主席丹·凱恩（Dan Caine）表示，該飛行員為被擊落F-15的「後座人員」，求生意志是整個救援行動成功的關鍵。

兩運輸機陷入沙地被炸毀

此次第二次救援行動規模空前，特朗普指美軍共出動155架飛機，包括4架轟炸機、64架戰鬥機、48架空中加油機、13架救援機及其他各型飛機。他還指出，兩架陷入沙地的運輸機在行動中被炸毀。

特朗普表示，自行動開始以來，美軍已在過去37天內執行超過1萬次作戰飛行，打擊超過13,000個目標。他指出，上週在伊朗被擊落的F-15是此次行動中首架被敵方擊落的有人駕駛飛機。

對於媒體提前披露第二名飛行員被困消息，特朗普表示，美國當局正在追查洩密者身份，並警告媒體公司必須交出洩密者，否則將面臨法律制裁。他強調，伊朗在消息公開前並不知情，這使得救援行動「更加艱難」。

此外，特朗普聲稱美軍行動順利，甚至可能在一夜之間擊垮整個伊朗。他表示：「整個國家可以在一夜之間被摧毀，而那一夜可能就是明晚。」

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