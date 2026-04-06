剷屎官注意｜瑞典新規要求每日至少「吸貓」2次 網民：貓不見得願意？

貓咪一向予人獨立孤僻的印象，但其實牠們很需要陪伴！以社會福利完善聞名的瑞典近日立法，要求養貓者每天至少與貓咪互動2次，確保其健康與福祉，違者恐面臨罰款或監禁。

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瑞典規定當地「剷屎官」們每日與貓互動2次。 美聯社

瑞典農業委員會近期根據《動物福利條例》（Animal Welfare Act）發布最新規定，要求養貓者每天至少與貓咪互動2次。當局認為，貓咪需要刺激、關注與互動，若長時間缺乏陪伴，可能導致壓力、無聊、行為異常等。透過定期與貓咪互動、查看貓咪狀態，有助於及早發現疾病、受傷或壓力等問題。

農業委員會因此制定新規，明確要求當地「剷屎官」必須確保愛貓每天都能與人類進行至少2次社交互動，並且不能長時間獨處。

部分網友不同意：「貓不見得願意！」 路透社

該規定適用於各類型貓咪，包括室內貓、戶外貓與農場貓；至於幼貓、老貓、懷孕母貓、生病或受傷的貓，或者是出現異常行為的個體，則需要更高頻率的照顧與觀察。

此外，飼主如果需長時間外出，例如離家數天，即使有提供水和食物也不夠，必須安排其他人在這段時間內照料貓咪。

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一些其他國家的民眾認為瑞典當局太嚴格，大批貓奴與網友發表看法。有人說：「我很願意，但貓不見得願意。」、「早晚吸貓有益貓奴身心健康。」「如果我的貓讓我長時間獨處怎麼辦？」、「我把發這件事傳給我家貓咪看，結果牠把我封鎖了。」「飼主當然有責任確保貓咪不會感到孤獨，但是強迫騷擾一隻不想被打擾的貓咪，絕對是錯誤行為」。