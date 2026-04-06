Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本京都小學生詭異失蹤2周 警方出動600人搜索未果

即時國際
更新時間：13:00 2026-04-06 HKT
發佈時間：13:00 2026-04-06 HKT

日本京都一名11歲男學生神秘失蹤2星期，當地警方出動600人大舉搜索，期間曾在山區發現男生的書包，但至今仍未尋獲他。資深辦案人員表示，由於沒有任何線索，因此調查起來相當困難。

失蹤男生叫安達結希，身高約134厘米，身材偏瘦，就讀南丹市園部小學，失蹤前是小學5年級生，本月8日開學後將升讀6年級，同學透露他個性相當活潑，知道他失蹤後都很擔心。

京都警方釋出安達失蹤當天穿著模擬圖。X@mokkougenta
京都警方釋出安達失蹤當天穿著模擬圖。X@mokkougenta
警方在山區發現安達失蹤當天背著的書包。X@eisuke_himuro
警方在山區發現安達失蹤當天背著的書包。X@eisuke_himuro

家人接載上學 未入校園

安達是於3月26日失蹤，當天由家人開車載送上學，早上8時在距離學校200米處下車，但並未入校。

校方當天早上8時30分許進行健康狀況確認時，班主任就已經注意到安達沒上課，但由於當天剛好是結業式，不是一般的上課日，因此直到中午11時50分許才打電話通知安達母親，這才發現男孩失蹤。

山區發現書包  監視器沒拍下影像

調查人員透露，安達並未攜帶智能手機或其他可以追蹤位置的設備。警方一共出動600人，並調取學校監視器追查其下落，但在當天所拍到的影像中都沒看到安達結希，令搜索工作難以取得進展。

3月29日，在學校西北約3公里處的山區找到安達的書包，外表沒有什麼髒污。《讀賣新聞》記者從園部小學步行前往尋獲書包的地方，發現走出數百米後就沒有民宅，往山區的路上周圍都是田野，而且監視器數量也相當稀少。目前警方正搜集附近車輛的行車紀錄器影像助查。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
7小時前
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
港「水魚」夫婦深圳足浴慘墮脫雞眼騙局 兩大叔合力誇張脫走60粒 索天價共5500元｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
7小時前
乘客攜懷疑巨型壓縮氣罐搭港鐵 網民震驚：全車竟啞忍想一鑊熟？港鐵籲立即通知職員｜Juicy叮
乘客攜懷疑巨型壓縮氣罐搭港鐵 網民震驚：全車竟啞忍想一鑊熟？港鐵籲立即通知職員｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
美軍出動200特種兵營救F-15E機員。
深入伊朗救人 | 美出動200特種兵營救F-15E機員 CIA放假消息引開伊朗追兵 特朗普：一度懷疑是陷阱
即時國際
5小時前
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
一到長假市道冷清？糖水舖老闆長文嘆「最擔心燈油火蠟都蝕埋」 惹網民熱議：係餐廳搞死自己？
飲食
22小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
17小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
「屯門娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比堅尼照揭富貴生活 老公無影惹網民揣測？
「屯門娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比堅尼照揭富貴生活 老公無影惹網民揣測？
影視圈
6小時前
剝烚蛋殼總黏蛋白？即學3招秘技蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼
保健養生
4小時前