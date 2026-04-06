逾6000人東京池袋站外集會 抗議日本政府鬆綁武器出口

日本多名在野黨高層與大批民眾周日（5日）晚在東京池袋站前舉行集會，抗議高市早苗政府為日本武器出口「鬆綁」，以及進行大規模軍事擴張等危險政策，表達對日本未來道路的擔憂。

主辦單位指，參加抗議的民眾超過6000人，他們手持「武力無法帶來和平」、「高市下台」等標語，齊聲呼喊「反對戰爭」、「守護和平」，抗議高市政府在安全政策上的轉向。

日本民眾多次在東京舉行集會，反對戰爭，要求高市早苗下台。新華社

抗議者要求高市政府停止旨在放寬武器出口限制的一切努力。新華社

抗議者齊聲呼喊「反對戰爭」、要求高市下台。新華社

持「武力無法帶來和平」、「高市下台」等標語

現場在野黨人士發表講話指出，日本向外國出口武器可能助長國際衝突，有違憲法所確立的和平主義原則；在此基礎之上，政府當前推動的軍事擴張、反間諜法以及國家情報機構等一系列危險政策的疊加，正在使日本逐步走上戰爭準備的道路。

日本共產黨委員長田村智子在接受新華社記者訪問時說，日本憲法明確規定不發動戰爭，不以武力解決國際爭端，也不得助長國際衝突；「無論是武器出口，還是擁有可攻擊他國的導彈，都應予以堅決反對。必須阻止將日本變成戰爭國家的做法！」

斥高市政府軍備擴張 違背民意

現場抗議者豐棲麻鈴對記者說，武器本身會傷害他人，還可能引發報復，導致衝突不斷升級、戰爭無休無止，日本國民乃至全世界人民都可能因此受到影響。「作為一名日本國民，我對此完全無法接受！」

抗議活動組織方代表多多良哲告訴記者，高市政府推進的大規模軍備擴張及武器出口政策「違背民意」。高市政府以所謂「中國威脅」為由擴大軍備、部署導彈的動向，已在社會上引發廣泛擔憂和不安情緒，越來越多日本民眾希望聯合起來表達反對。

日媒此前報道，高市政府擬近期修改「防衛裝備轉移三原則」及其運用指南，為日本向海外出口武器「鬆綁」，相關舉措被指可能削弱基於憲法的和平主義約束、加劇地區緊張局勢，在日本國內持續引發擔憂和批評。