伊朗局勢｜革命衛隊正建立「波斯灣新秩序」 議會審議管控霍爾木茲海峽方案

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍表示，正為建立「波斯灣新秩序」作準備，並警告霍爾木茲海峽「將永遠不會恢復以往狀態」。

革命衛隊海軍在社交平台發文稱，正完成配合當局推動相關「新秩序」的行動部署，以回應美國總統特朗普威脅若伊朗不重開海峽將轟炸其發電設施的言論。

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍表示，正為建立「波斯灣新秩序」作準備，並警告霍爾木茲海峽「將永遠不會恢復以往狀態」。路透社

伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍表示，正為建立「波斯灣新秩序」作準備，並警告霍爾木茲海峽「將永遠不會恢復以往狀態」。路透社

另一方面，伊朗伊斯蘭議會當日審議多項關於霍爾木茲海峽治理的提案，從法律、環境、安全及經濟等層面進行討論，並參考全球其他重要水道的管理模式，研究對海峽行使管轄權的法律依據。會議一致同意成立專門委員會，推動制定綜合性管理方案及法律保障文件，提交議會表決。

早前報道指出，議會國家安全委員會已通過相關管理方案，確立由伊朗武裝部隊負責管控，並明確禁止美國、以色列及對伊朗實施單邊制裁國家的船隻通過該海峽。方案亦涵蓋航運安全、環境保護、財務安排、關稅制度，以及在法律框架下與阿曼合作等內容。