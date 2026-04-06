伊朗局勢｜受戰事影響油價上升 日本岐阜縣池田溫泉暫停營業

美國及以色列與伊朗的戰事持續，原油價格持續上漲，日本岐阜県池田溫泉「池田温泉本館」因無法充分取得加熱所需的重油，4月3日起暫停本館營業。

重油短缺 投標方退出招標

日本《NHK》報道，由町政府經營的池田溫泉共有兩座設施。營運方表示，為將約30度的溫泉水加熱，需要每日約1,400公升重油，過去每月均透過公開招標方式取得燃料。然而，由於伊朗局勢升溫，本月招標時不少投標方退出，預計只能取得原訂數量約一半的重油，因此決定暫停本館營業，另一館仍維持開放。

其中一名長期光顧本館、每週約兩次的八旬男顧客表示：「平時常和其他常客在溫泉裡聊天，這消息令人很震驚。」

池田溫泉網頁截圖

池田町總務部企劃課勝野慎太郎表示：「我們是帶著不捨的心情做出休館決定，希望能盡快恢復營業。」目前，池田町表示，下個月起的重油供應仍無明確解決方案，本館重開時間尚未確定。

日本依賴中東石油進口

新華社早前引述 《日本經濟新聞》報道，由於伊朗緊張局勢導致原油供應受阻，3月日本進口的沙特阿拉伯產原油價格飆升逾80%。日本政府因油價補貼背上沉重財政負擔，為此撥付的預算或將於5月底耗盡。

報道說，日本透過長期合約從沙烏地阿拉伯進口原油，進口量佔日本進口原油總量一半以上。3月，阿拉伯輕質原油價格漲至每桶126.28美元，較前一個月上漲84%，為2008年7月以來最高水準。