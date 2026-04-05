伊朗局勢︱美軍第二名飛官獲救靠1把槍躲山區一日 救援行動中美軍殺5伊朗人

一架美軍F-15E戰機日前於伊朗境內被擊落，除了首名機師獲救，另一名武器控制官一度失聯，直至今日（5日），有消息始證實，第二名飛官成功被獲救。營救過程中，美軍擊斃5名伊朗人。

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美國《紐約時報》5日報道，日前被擊落的美軍F-15E戰鬥機上的第二名成員已被送往科威特接受治療。在救援過程中，美軍將兩架執行救援任務的「被困」美軍運輸機炸毀。

美軍炸毀兩「被困」運輸機

報道稱，這名機師在山區地帶躲避伊朗方面搜索超過24小時，隨身武器僅有一把手槍。美軍調動數百名特種作戰人員完成了此次營救，在救援過程中和伊朗方面發生了交火，有報道指，行動中美軍擊斃了5名伊朗人。

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報道稱，兩架美軍運輸機在伊朗執行飛行員救援任務時發生故障「被困」，美軍隨後派出3架新飛機繼續執行救援任務，並將兩架故障運輸機炸毀。

另據伊朗塔斯尼姆通訊社周日報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門說，美軍一架搜救失蹤飛行員的飛機在伊斯法罕省被擊落。伊朗邁赫爾通訊社也報道說，一架美軍C-130運輸機周日被擊落。