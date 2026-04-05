伊朗局勢︱美戰斧導彈消耗巨大 恐影響交貨日本

美以對伊朗開戰後消耗大量導彈庫存，美媒引述知情人士表示，美方已通知日方，原訂2028年3月前交付約400枚戰斧導彈恐受影響。

據悉日政府向美國採購該批戰斧導彈及相關設備，用於增強對敵方基地打擊能力，以應對北韓等主要戰略對手的挑戰。而日本海上自衛隊的神盾艦「鳥海號」最近才剛改良取得發射戰斧導彈能力，將成為首艘配備戰斧導彈的日本艦艇，預計8月前在美國試射。然而，匿名消息人士透露，戰爭至今消耗的戰斧導彈數量已超過兩年的總產量。