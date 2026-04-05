北約變北美公約組織 《紐時》標錯NATO全名挨批
更新時間：10:05 2026-04-05 HKT
發佈時間：10:05 2026-04-05 HKT
發佈時間：10:05 2026-04-05 HKT
《紐約時報》紙本版周五刊登了一篇關於特朗普揚言退出北約的文章，標題將北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization, NATO）誤寫為北美公約組織（North American Treaty Organization），這項明顯錯誤在社交媒體引起熱議。
據悉網民矛頭不僅指向錯誤本身，也擴大至質疑主流媒體存在失職問題。有網友直言「這真的是超級離譜的錯字」。《紐時》公關團隊隨後在X平台的最初指出錯處的貼文底下回應，稱會於翌日的紙本報紙刊登更正啟事。
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