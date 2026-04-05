波士頓脫衣舞俱樂部擬搬遷至唐人街 引美華人社區怒吼

美國波士頓成人娛樂場所「玻璃鞋」（Glass Slipper）正申請從該市的拉格蘭日街，搬遷至鄰近唐人街主幹道的史都華街。波士頓市長執照辦公室近日召開網絡公聽會，吸引了大量華人居民，以及政府官員參與。會中，華人社區展現了前所未有的團結與堅定立場，對該遷址計劃表達了排山倒海的反對聲音。

在執照委員會的會議中，遷址申請案成為了辯論的核心。申請方「玻璃鞋」脫衣舞俱樂部試圖將其全裸表演業務移往人流密集的史都華街，該地點距離唐人街僅一步之遙。這項申請立即引發了波士頓華埠居民、商界領袖及多位選區官員的強烈反對。

在公眾評論環節中，多位華人居民代表透過視訊發言，表達了對社區安全與環境品質惡化的極度擔憂。居民代表指，史都華街不僅是唐人街的門戶，周邊更分布着眾多住宅區、社區中心及青少年課後活動場所。將一間全裸脫衣舞俱樂部設置於此，不僅與唐人街近年來打造的文化旅遊形象背道而馳，更威脅未成年人成長環境。

有官員強調，任何商業遷址都必須考量社區的接受度與長遠都市計劃。波士頓警察局與消防局的相關代表也出席了會議，關注該區人流增加可能帶來的治安隱憂。