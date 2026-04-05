阿富汗連日暴雨釀77死137傷 逾3,400間房屋倒塌或受損

阿富汗災害管理部門表示，全國多地近日受暴雨及風暴影響，引發大範圍洪水及山泥傾瀉，過去10日內共造成77人死亡、137人受傷。

未來數日仍有降雨

當局周六表示，未來數日阿富汗多地仍預料有降雨，呼籲民眾遠離河岸及容易水浸地區。阿富汗今年以來已有數十人因惡劣天氣喪生，早前亦曾因大雪及山洪暴發造成多人死亡。

當局指，過去48小時已有26人喪生。災情亦導致793間房屋完全倒塌，另有2,673間受損；洪水與山泥傾瀉更破壞約337公里道路。災害亦波及商業、農地、水井及灌溉渠道，逾5,800個家庭受影響。

公共工程部發言人哈格什納斯表示，連接首都喀布爾與多個省份的多條公路亦遭破壞，部分旅客需繞行長途路線才能抵達首都。

其中，連接喀布爾與東部城市賈拉拉巴德、並通往巴基斯坦邊境的主要公路周四早上因山泥傾瀉、落石及水浸而封閉，當局正派員搶修重開。受影響的還包括連接喀布爾與北部的薩朗山口，該路線通往昆都士及馬扎里沙里夫等主要城市。

阿富汗暴雪和暴雨經常引發山洪暴發，造成數十人甚至數百人死亡。 2024年，春季山洪暴發導致300多人喪生。