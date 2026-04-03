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194歲龜瑞誤傳死訊 假獸醫發訃文騙加密貨幣 多家媒體中招

即時國際
更新時間：14:33 2026-04-03 HKT
發佈時間：14:33 2026-04-03 HKT

全球最長壽的陸龜、約194歲的喬納森（Jonathan）驚傳死訊，曾被多家國際媒體報道。不過事後證實，喬納森仍然健在，相關虛假消息來自一個冒充獸醫的假帳號，實際上是為了誘導民眾進行加密貨幣捐款的詐騙手法。

據英國《衛報》報道，該假帳號在社交平台X上，冒用喬納森獸醫霍林斯（Joe Hollins）發文，聲稱這隻長壽陸龜已「安詳離世」，並附上悼念文字。由於霍林斯過去確實曾負責照料喬納森，這則假消息迅速獲得信任，包括英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）及《今日美國報》（USA Today）等媒體，一度引用相關內容發布報道。

喬納森在英屬聖赫勒拿島草地上悠閒生活。維基網站
喬納森在英屬聖赫勒拿島草地上悠閒生活。維基網站
喬納森是全球最長壽的陸龜。維基網站
喬納森是全球最長壽的陸龜。維基網站
喬納森約194歲。約194歲。X@RS_Paris
喬納森約194歲。約194歲。X@RS_Paris

BBC、《今日美國報》等誤報死訊

不過經查證發現，該帳號實際來源位於巴西，並非真正的霍林斯本人。霍林斯表示，他並未使用X平台，並強調喬納森仍然活著，且相關貼文同時帶有加密貨幣募款連結，屬於詐騙行為。

報道指出，喬納森目前仍生活在南大西洋聖赫勒拿島的總督官邸草地上。當地官員在消息傳出後，甚至親自前往查看，確認牠正在樹下休息，狀況正常。

喬納森是塞舌爾象龜（Seychelles giant tortoise），確切出生年份已不可考。但歷史照片顯示，牠在1882年被帶到聖赫勒拿島時已完全成年，專家據此推斷，牠當時至少已有50歲，意味著牠的生命橫跨了至少8位英國君主的統治時期。

全球已知最長壽陸地動物

1947年，牠甚至與到訪的喬治六世及當時的伊利沙伯公主（後來的英女皇）相見。喬納森至今已成為當地象徵之一，儘管牠已因白內障失明、嗅覺退化，但仍維持正常進食與活動能力。

2024年，牠獲頒健力士世界紀錄證書，正式認證其為「全球已知最長壽的陸地動物」。

今次誤報事件也再次引發對社交平台假消息與詐騙內容的關注。BBC News已在事後發布更正聲明，承認因誤信偽造的社交媒體帳號而誤報喬納森的死訊。

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