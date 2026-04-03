12噸朱古力失竊 | KitKat設追蹤器 號召消費者助尋失物

瑞士食品巨擘雀巢（Nestle）旗下朱古力品牌KitKat一輛載有12噸KitKat的貨車在歐洲運送途中失竊。KitKat在社交平台X上表示，公司已建立追蹤器，希望消費者協助尋回失竊的朱古力。消費者只需掃描每條朱古力棒上獨一無二的批次編碼，即可追蹤被盜商品。

獲10萬個讚 引發網上熱議

KitKat追蹤器公告在X上獲得近10萬個讚，在網上引發熱議。追蹤器說明，消費者將商品背後的8位數序號輸入追蹤器中，就可以知道自己買到的商品是不是失竊的KitKat。雀巢表示，如果消費者輸入到被竊的商品序號，追蹤器將會有明確指示應如何通報Kitkat公司。

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KitKat發公告，籲消費者助尋失物，引發熱議。X@KITKAT

KitKat12噸朱古力失竊事件成為熱話。美聯社

被竊的商品是F1造型的Kitkat。路透社

KitKat證實有12噸、約40萬包的商品遺失。法新社

由於公告發布時間是4月1日，不少網民懷疑這是宣傳手法或是愚人節玩笑。不過KitKat特別強調並非宣傳或整人手法，是真的有12噸商品失竊，同時也在貼文下方回覆網民，證實有12噸、約40萬包的商品遺失。

F1造型Kitkat被盜

被竊的商品是F1造型的Kitkat，運送的貨車從意大利中部出發，目的地為波蘭，原定在途中多國分送朱古力。雀巢並未透露貨物具體失蹤地點。

KitKat警告稱，失竊事件或會導致商店貨架上KitKat朱古力短缺，消費者在復活節前可能難以買到心儀的朱古力產品。