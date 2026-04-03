陣前換將 | 五角大樓證實陸軍參謀長下台 傳遭防長革職

美以對伊朗軍事行動持續、美軍正在中東增強兵力之際，傳出陸軍參謀長喬治（Randy George）下台的消息。路透社引述2名國防部官貝及一名知情人士報道，國防部長赫格塞思周四（21日）把喬治革職。國防部發言人帕內爾其後證實赫格塞思要求喬治下台，喬治即將辭職，即時生效。

沒說明離職原因

帕內爾周四在社交媒體發表聲明說，喬治「將立即卸任美國陸軍第41任參謀長一職」。他沒有說明喬治離職原因。

喬治畢業於西點軍校，是一名步兵軍官，曾參與第一次波斯灣戰爭，以及伊拉克和阿富汗戰爭，於2023年獲任命為陸軍最高職位，這個職位任期通常為4年。

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喬治傳遭防長赫格塞思（右）革職。法新社

喬治（中）提早退休。法新社

五角大樓證實赫格塞思（左）要求喬治辭職。美聯社

喬治（左二）傳遭防長赫格塞思（右一）革職。路透社

在擔任這個最高職位之前，喬治是陸軍副參謀長，更早之前則是時任防長奧斯汀（Lloyd Austin）的高層軍事顧問。

五角大樓動盪加劇

喬治遭革職，加劇了五角大樓各級領導層近期的動盪，包括去年開除了前任參謀長聯席會議主席、空軍上將布朗（C.Q. Brown），以及海軍作戰部長和空軍副參謀長。

較早前，哥倫比亞廣播公司（CBS）率先報道赫格塞思要求喬治辭職的消息。一名不願公開姓名的美國政府官員說，赫格塞思希望任命一名能夠落實總統特朗普以及他本人對軍隊願景的人接替喬治。

盼接替者執行總統願景

報道說，現任陸軍副參謀長拉尼夫曾是赫格塞思的軍事助理，很可能被考慮作為喬治的繼任者。美媒其後引述一名不願公開姓名的五角大樓官員證實，拉尼夫將出任陸軍代理參謀長。

自去年1月以來，特朗普政府已解除多名軍隊高級將領和官員職務。赫格塞思就任防長後，推動國防部大規模改革，要求裁減現役美軍至少20%的四星上將。

正值美增兵中東

喬治下台之際，陸軍第82空降師的傘兵與數千名海軍陸戰隊員正在中東部署。特朗普政府避談美軍是否會派遣地面部隊的問題。

特朗普周三在一場黃金時段關於戰爭的演說中，未透露衝突的結束日期，也很少透露未來策略細節，但預測將採取更多軍事行動。

他談到伊朗時說：「接下來2到3周，我們將對他們進行極大打擊。我們要把他們帶回石器時代，回到他們應該屬於的時代。」