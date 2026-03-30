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4蒙面賊闖意大利博物館 3分鐘內掠總值逾8000萬名畫

即時國際
更新時間：11:11 2026-03-30 HKT
發佈時間：11:11 2026-03-30 HKT

繼法國羅浮宮去年10月19日發生世紀竊案後，意大利北部一間博物館亦告失竊，遭賊人偷走多位藝術大師名畫，當中包括雷諾瓦、塞尚和馬蒂斯的作品，總值高達900萬歐羅（8066萬港元），是意大利近年最嚴重的藝術品竊案之一。

事發於一星期前，失竊的是馬尼阿尼羅卡基金會（Magnani Rocca Foundation）博物館，距離意北巴馬（Parma）約20公里。

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野獸派大師馬蒂斯作品《露台上的宮女》亦失竊。Magnani Rocca Foundation
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失竊的塞尚作品《魚》價值600萬歐羅。Magnani-Rocca Foundation
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失竊的馬尼阿尼羅卡基金會博物館。維基百科
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多位大師作品遭閃電盜走

警方指4名蒙面賊人於3月22日深夜至23日凌晨間闖入博物館，偷走印象派大師雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）、後印象派畫家塞尚（Paul Cezanne）和野獸派大師馬蒂斯（Henri Matisse）的畫作。

失竊名作包括雷諾瓦的《魚》（Fish）、塞尚的《櫻桃和桃子》（Still Life with Cherries and Peaches），以及馬蒂斯的《露台上的宮女》（Odalisque on the Terrace）。

據報竊賊撬開大門，進入一樓展室，然後從博物館花園逃逸，全程不到3分鐘，顯示手法周密有組織。

其中一幅作品價值逾5300萬

館方進一步指出，多虧監控系統和警方及保安人員迅速介入，竊賊才無法偷走更多畫作。

據估計，被盜畫作總價值約為900萬歐羅，其中《魚》就價值600萬歐羅（5377萬港元）。竊案直到周日才對外公布，警方發言人表示，正在翻查博物館及鄰近店舖的閉路電視畫面。

馬尼阿尼羅卡基金會於1977年創建，收藏藝術史學家馬尼阿尼（Luigi Magnani）的藝術品，館藏還包括德國畫家杜勒（Albrecht Durer）及魯本斯（Peter Paul Rubens）、比利時畫家范戴克（Anthony van Dyck）、西班牙浪漫主義畫家哥雅（Francisco Goya）和法國印象派畫家莫內（Claude Monet）等大師作品。

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