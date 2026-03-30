美放行俄羅斯油輪赴古巴 避過與俄對峙 緩解能源危機

美國《紐約時報》引述不具名美國官員報道，美方放行一艘滿載原油的俄羅斯油輪前往古巴，將為能源與經濟危機日益惡化的古巴帶來短暫緩解，也避免了一場可能發生的美俄對峙。

料明抵古巴港口

根據航運資料，這艘名為「阿納托利．科洛德金號」（Anatoly Kolodkin）的油輪，載有約73萬桶原油，周日（29日）晚進入古巴水域，預計將於周二（31日）抵達目的地、古巴馬坦薩斯港。這批俄羅斯原油可提煉約25萬桶柴油，可滿足全國約12.5天需求。

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俄羅斯油輪、懸掛香港旗的「海馬號」，原計劃載有20萬桶燃料前往古巴，但後來改道前往委內瑞拉。法新社

古巴能源與經濟危機日益惡化，經常停電。路透社

這將是古巴自今年1月以來首次獲得石油供應，為這個人口約960萬、能源與經濟危機日益惡化的國家帶來短暫緩解。

俄羅斯外交部3月17日發表聲明，聲援古巴政府和人民，指出美國對古巴封鎖禁運導致古巴面臨嚴峻挑戰，強調俄方將繼續向古巴提供必要支持。

美海岸衛隊允油輪駛向古巴

紐時引述一名不具名的美國官員指出，美國海岸防衛隊允許該油輪駛往古巴。據報美國海岸防衛隊在加勒比海地區部署巡邏艦，原本有能力攔截這艘油輪，但特朗普政府並未下令採取行動。

美國德州大學古巴能源政策專家皮農（Jorge Pinon）表示，他對美國未在這艘油輪接近古巴前加以攔截感到意外。

他對記者說：「我認為現在美國試圖阻止這艘船的可能性幾乎已消失殆盡，一旦船隻進入古巴領海，美國政府幾乎不可能阻止它。」

另一艘俄羅斯輪、懸掛香港旗的「海馬號」，原計劃載有20萬桶燃料前往古巴，但後來改道前往委內瑞拉。

美1月起切斷對古巴能源供應

美軍今年1月夜襲委內瑞拉，拘捕原總統馬杜羅並押解到紐約受審，切斷了委內瑞拉對古巴的石油供應。

美國總統特朗普隨後揚言將對任何向古巴供應石油的國家徵收關稅，並表示不排除「接管」古巴的可能性。

他上周五一場投資論壇發表演說時，強調美國在委內瑞拉和伊朗的軍事行動成功，還說「古巴是下一個（目標）」。