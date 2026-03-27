伊朗局勢｜泰貨輪中東遇襲擱淺伊朗 3船員仍失蹤

中東戰事爆發近一個月，區內關鍵航道霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）戰雲密佈。一艘泰國籍散裝貨輪「瑪雅麗娜麗號」（Mayuree Naree），本月中在該水域遇襲起火後，漂流數日，證實已擱淺於伊朗境內的格什姆島（Qeshm），至今仍有3名船員下落不明。

阿曼海軍救起20人 3人困機艙失聯

綜合外電報道，該艘懸掛泰國國旗的貨輪，原定從阿聯酋出發，前往印度西岸的坎德拉港（Kandla）。本月11日，貨輪行經霍爾木茲海峽時，突遭兩枚來源不明的飛行物擊中，船尾隨即發生爆炸並起火，船隻繼而失去動力。

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本月稍早，一艘掛著泰國國旗的貨船在霍爾木茲海峽遇襲。X @MAwais3498

事發後，阿曼海軍接報馳援，成功救起20名已乘坐救生艇棄船逃生的船員，並將他們送往安全地點。然而，泰國海軍發言人證實，事發時仍有3名船員被困於船艙底部的機房。儘管船公司與相關部門已展開協調救援，惟該3名船員至今仍然失蹤。

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值得注意的是，在伊朗持續對通過霍爾木茲海峽的船隻進行攻擊或攔截的背景下，泰國成為少數能與伊朗達成協議的國家。據《路透社》報道，另一艘泰國油輪於本月25日，經過與伊朗的外交協商後，獲准安全通過該海峽，並且無需支付任何額外費用。

據悉，自2月28日衝突升溫以來，霍爾木茲海峽與鄰近水域已發生多次針對商船的攻擊事件。根據國際海事組織（IMO）統計，截至3月中旬，該區域已有至少17宗商船受損紀錄。