社媒戕害青少年 美陪審團破天荒裁定Meta及Google須負責

美國科技巨頭遭受司法重挫。加州洛杉磯一個聯邦法院的陪審團作出歷史性裁決，認定社交媒體巨頭Meta及Google旗下的YouTube，需為其平台對一名年輕用戶造成的精神傷害負責，勒令兩間公司合共賠償300萬美元（約2340萬港元）。此案為同類訴訟中首宗進入判決程序的案件，其結果或對全球數千宗類似訴訟起指標作用，並可能徹底改變社交媒體平台的營運模式。

原告自幼沉迷致抑鬱 裁定平台設計有過失

案中原告為現年20歲的女子凱莉（Kaley G.M.），她指控自6歲起觀看YouTube，9歲開始使用Instagram，長期沉迷導致她出現焦慮、抑鬱及「體象障礙」（Body Dysmorphic Disorder）等嚴重精神問題。

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由十二人組成的陪審團，最終以十比二的票數裁定，Meta及Google在其平台的設計與營運上均存在過失，並且未有就其產品對未成年人可能構成的危險，作出足夠的警示。其中，Meta被判須賠償210萬美元，Google則須支付90萬美元。

判決繞過「避風港條款」 直擊「成癮機制」設計

過去數十年，美國科網企業一直受惠於《通訊規範法》第230條的保護，該條款令平台毋須為用戶發布的內容承擔法律責任，成為科企的「免死金牌」。

然而，本案原告的律師團隊採取了全新策略，成功繞過第230條款的限制。他們主張，問題核心並非用戶發布的內容，而是社交平台本身的架構設計。律師團隊指出，諸如「無限滾動」、「持續推送通知」、「自動播放」以及「美顏濾鏡」等功能，令Instagram及YouTube等應用程式，變成猶如「數碼賭場」，其「成癮機制」的工程化設計，對年輕人具有難以抗拒的吸引力，使其無法放下手機。

或引發訴訟海嘯 涉事公司擬上訴

陪審團同時裁定，兩家公司尚需支付懲罰性賠償，具體金額有待法庭另行審理，意味最終賠償總額可能遠超目前水平。

此案被視為「風向標案件」，其判決結果將直接影響全美約2000宗由個人、家長或學區提起的同類待審訴訟。法律界人士分析，若科網平台在後續案件中持續敗訴，恐將陷入如煙草及鴉片類藥物行業般的「訴訟地獄」，面臨沉重的經濟與聲譽打擊。

值得一提的是，另一社交媒體Snapchat及影音平台TikTok原亦為本案被告，但兩家公司均在審訊開始前，與原告達成了保密的庭外和解。

對於裁決，Meta發表聲明表示「尊重但不同意」，並正在評估法律選項。Google發言人則稱，本案誤解了YouTube作為一個負責任的串流平台，公司不認同判決並計劃上訴。