伊朗局勢｜傳特朗普向海灣國家索天價「保護費」 終戰要付2.5萬億美元

中東戰火不僅陷入軍事僵局，更可能演變成一場天價財政博弈。據阿曼政治分析家引述消息透露，美國總統特朗普正向海灣盟友施壓，要求其承擔高昂的軍費開支；若要戰爭持續，海灣國家需支付高達5萬億美元（約39萬億港元）；即使是尋求「結束戰爭」，亦需支付2.5萬億美元（約19.5萬億港元）的「結算費」。

美軍一週燒錢113億 五角大廈申請追加2000億預算

阿曼國際事務分析家扎赫里（Salem al-Zahouri）接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，白宮正承受巨大的預算壓力，並轉而要求海灣合作委員會（GCC）盟友提供資金支持。扎赫里透露，特朗普提出的開價極為驚人：若想戰事繼續，需付5萬億美元；若想停戰，則需付2.5萬億美元，並將其包裝為對美軍「已取得成就」的補償。

外界形容此舉無異於「天價保護費」。對此，海灣國家深感不滿。阿曼外交部長布賽義迪（Badr Albusaidi）公開批評這場戰爭是美國「最大的誤判」，直指美、以聯軍企圖按照以色列的利益重塑中東秩序，令地區盟友感到幻滅。

隨著「史詩憤怒行動」（Operation Epic Fury）進入第四週，美軍的財政壓力正急劇飆升。五角大廈數據顯示，開戰首週的耗資已超過113億美元（約880億港元）。據悉，國防部已向白宮申請追加2,000億美元（約1.56萬億港元）預算，以補充彈藥庫存及支應後續行動，這筆巨額要求預料將在國會引發激烈政治對決。

戰爭的高昂成本與持續傷亡，亦令特朗普的國內支持度跌至低位。最新民調顯示，高達62%的美國成年人對其處理伊朗局勢的方式給予負評，反映美國民眾對捲入另一場曠日持久的中東戰爭感到憂慮。

倫敦皇家國際事務研究所（Chatham House）專家瓦基爾（Sanam Vakil）分析指，海灣國家長期尋求與美國建立穩定的戰略夥伴關係，但今次衝突讓他們發現自己可能淪為美方轉嫁戰爭成本的對象。