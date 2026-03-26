伊朗局勢｜美軍最貴航母「福特號」起火撤離戰區 美媒：揭技術與設計隱患　

美國海軍最新一代、造價高達132億美元（約1033億港元）的核動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford），近日因艦上發生嚴重火災，被迫撤離中東戰區，前往希臘克里特島（Crete）進行緊急維修。彭博社周二（24日）報導指出，這宗意外不僅令美軍在中東的威懾力受挫，更揭示了這艘「史上最貴軍艦」長期存在的技術與保養漏洞。

洗衣房失火 多處艙室及床位被毀

事故發生於3月12日，當時正在波斯灣執行任務的「福特號」船尾洗衣房突然起火。火災造成3名水兵受傷，另有200多名水兵因吸入濃煙需接受治療。火勢更蔓延至多個艙室，導致大量床位被焚毀。由於損毀嚴重，這艘排水量達10萬噸的巨艦被迫中斷軍事部署。

自2025年6月起，「福特號」已連續在海上執勤約九個月，先後參與美國針對委內瑞拉及伊朗的軍事行動。分析指出，長時間的高強度部署令艦上設備及人員均承受極大壓力。

五角大樓報告：作戰效能及可靠性存疑

彭博社引述五角大樓測試機構的最新評估報告，對「福特號」的實戰能力提出質疑。報告顯示，儘管該艦於2017年服役，但在「系統可靠性」方面仍有諸多不確定性，包括：

關鍵系統缺乏數據： 艦載機彈射與回收系統、雷達系統及武器升降設備等，均缺乏足夠的實戰測試數據。

防禦能力不明： 目前尚無足夠數據判定該艦攔截敵方飛機、反艦導彈或小型攻擊機的實際表現。

設計缺陷： 報告特別提到艦上缺乏足夠鋪位安置所有船員，嚴重影響官兵的生活品質。

特朗普「炮艦外交」令海軍過度負荷

報道指，目前美國總統特朗普正試圖透過「炮艦外交」手段，在伊朗及委內瑞拉實現其地緣政治目標。然而，這艘最先進航母的「因傷退賽」，反映出美軍裝備在長期高壓環境下已顯露疲態。

美國防部目前未有對相關報道作出置評。