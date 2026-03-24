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哥倫比亞軍機墜毀 至少66人遇難

即時國際
更新時間：10:16 2026-03-24 HKT
發佈時間：10:16 2026-03-24 HKT

哥倫比亞發生嚴重空難。當地時間3月23日，哥倫比亞空軍一架C-130「大力神」（Hercules）軍用運輸機，在該國西南部普圖馬約省（Putumayo）萊吉薩莫港（Puerto Leguizamo）起飛時意外墜毀。據新華社消息，哥倫比亞當地媒體23日援引消息人士的話報道說，事件已導致66人遇難，另有近60人受傷。

載125人起飛即失事　墜機地點距市區僅3公里

哥倫比亞國防部長桑切斯（Pedro Sanchez）證實，涉事軍用運輸機於萊吉薩莫港機場起飛後不久，即在距離市區僅3公里的位置墜毀。空軍司令席爾瓦（Fernando Silva）隨後補充資料，確認機上當時載有114名乘客及11名機組人員，合共125人。

事故發生後，哥倫比亞軍方及救援組織立即展開大規模搜救。英國《天空新聞》報道指，77名傷者已獲救並送往就近醫院搶救。路透社早前則引述軍方消息稱，獲救人數至少有71人。

其後，軍方指死亡人數已上升至66人，包括58名士兵、6名空軍人員及2名警察。

空軍主力型號失事　涉事C-130服役多年

失事的C-130「大力神」運輸機是哥倫比亞空軍的主力機種。該型號自1950年代投入使用，哥倫比亞則於1960年代末期引進首批飛機。近年來，哥國政府利用美國提供的二手或剩餘軍事裝備，根據相關法律對部分老舊的C-130進行現代化改造與更換。

目前墜機現場已被軍方封鎖，相關部門正調查事故起因。由於仍有人下落不明，搜救工作仍在爭分奪秒進行中。

 

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