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伊朗局勢｜特朗普警告48小時內霍爾木茲海峽未開啟 將摧毀伊朗核電廠

即時國際
更新時間：08:17 2026-03-22 HKT
發佈時間：08:17 2026-03-22 HKT

美國總統特朗普週六透過社交平台Truth Social發表聲明，威脅若伊朗在48小時內未完全開放霍爾木茲海峽，美國將對伊朗多座核電廠發動攻擊，「從最大的核電廠開始，徹底摧毀！」。

特朗普：伊朗完全沒有防禦能力

特朗普指，美方對伊戰事「進度超前計劃數週」，並強調自己不打算與伊朗談判。他寫道：「伊朗領導層已經失去指揮，海軍和空軍被摧毀，完全沒有防禦能力，他們想談判？我不！」。

以色列官員表示，伊朗首次發射長程導彈，射程達4,000公里，目標包括印度洋美英軍事基地迪亞哥加西亞（Diego Garcia），擴大了衝突風險，甚至波及歐洲主要城市。以色列軍方總參謀長埃雅爾·扎米爾（Eyal Zamir）指，這些導彈射程可覆蓋柏林、巴黎及羅馬，但「並非針對以色列」。

自美國與以色列於2月28日展開攻擊以來，伊朗已有超過2,000人喪生。以色列方面，自戰事爆發以來已有15人死於伊朗攻擊。

伊朗南部城市遇襲數十人傷

週六晚間，伊朗導彈襲擊以色列南部迪莫納（Dimona）及阿拉德（Arad）城市，造成數十人受傷，包括兒童。伊朗革命衛隊稱，襲擊目標為南部以色列的「軍事設施及安全中心」。以色列軍方發言人艾菲·德夫林（Effie Defrin）表示，防空系統運作中，但未能攔截此次導彈，並強調「將調查事件並吸取經驗」。

迪莫納附近約13公里處設有以色列秘密核反應爐，兩市亦靠近多個軍事基地，包括內瓦廷空軍基地。以色列總理內塔尼亞胡事後發表聲明指出：「這是一個非常艱難的夜晚，但我們決心在各個戰線上繼續打擊敵人。」

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