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調查「通俄門」特別檢察官穆勒逝世 享年81歲 特朗普：很高興他死了

即時國際
更新時間：03:15 2026-03-22 HKT
發佈時間：03:15 2026-03-22 HKT

美國前聯邦調查局（FBI）局長、特別檢察官羅伯特·穆勒（Robert Mueller）於週六去世，享年81歲。穆勒曾負責調查俄羅斯干預2016年美國大選及其與美國總統特朗普競選團隊的聯繫，但最終未對在任總統提出刑事指控。

調查未對特朗普提出刑事指控

穆勒曾參與越戰，退役後在2001年「9·11」 事件後接掌FBI，並於2013年退休。2017年特朗普解僱FBI局長科米（James Comey）後，司法部副部長羅德·羅森斯坦任命穆勒為特別檢察官，展開對俄羅斯干預大選的22個月調查。

調查期間，穆勒對34人提出起訴，包括多名特朗普助理、俄羅斯情報人員及三家俄企，多人認罪或被定罪，但最終未對特朗普本人提出刑事指控。穆勒在國會證詞中指出，調查發現俄羅斯政府「系統性干預」選舉，但並未證明特朗普競選團隊與俄方串謀。

穆勒在調查中亦分析特朗普是否妨礙司法，包括試圖解僱特別檢察官、限制調查範圍及阻止公眾知悉特朗普大樓會面等行為。他強調，根據司法部政策和公平原則，決定不對總統犯罪與否作定論，並未赦免特朗普的行為。

特朗普：他再也無法傷害無辜的人！

穆勒一生以嚴謹和低調著稱，有「Bobby Three Sticks」綽號。他的俄羅斯調查報告長達448頁，揭露俄羅斯透過黑客攻擊和宣傳干預美國選舉、抹黑希拉里·克林頓並助力特朗普，但俄方否認干預。

特朗普在社交平台上對穆勒去世表示：「好，很高興他死了，他再也無法傷害無辜的人！」。路透社
特朗普在社交平台上對穆勒去世表示：「好，很高興他死了，他再也無法傷害無辜的人！」。路透社

特朗普在社交平台上對穆勒去世表示：「好，很高興他走了，他再也無法傷害無辜的人！」。穆勒退休前後曾遭特朗普及其支持者猛烈攻擊，被指政治動機調查、偏袒民主黨，但穆勒堅持依法辦案，維護調查公正。

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