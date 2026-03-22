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伊朗局勢｜英國不會使用塞浦路斯基地 對伊朗採取進攻行動

即時國際
更新時間：02:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：02:00 2026-03-22 HKT

塞浦路斯表示，英國不會使用其位於塞浦路斯的軍事基地，對伊朗進行任何攻擊性行動。英國首相施紀賢（Keir Starmer）與塞浦路斯總統克里斯多杜利德斯（Nikos Christodoulides）早前進行通話。

發言人指，施紀賢在通話中重申，保障塞浦路斯的安全對英國至關重要。為此，英國已決定加強現有防護措施，以確保島上安全。發言人表示：「首相重申，英國在塞浦路斯的基地將不會被用於任何進攻性軍事行動。」

英國在塞浦路斯的基地將不會被用於任何進攻性軍事行動。路透社
英國在塞浦路斯的基地將不會被用於任何進攻性軍事行動。路透社
英國在塞浦路斯的基地將不會被用於任何進攻性軍事行動。路透社
英國在塞浦路斯的基地將不會被用於任何進攻性軍事行動。路透社
英國在塞浦路斯的基地將不會被用於任何進攻性軍事行動。路透社
英國在塞浦路斯的基地將不會被用於任何進攻性軍事行動。路透社

本月2日，一架伊朗型「沙赫德」（Shahed）無人機擊中英國位於塞浦路斯南部的阿克羅蒂里皇家空軍基地（RAF Akrotiri），造成輕微設施損壞。隨後還有兩架無人機被攔截，目前尚無其他安全事件報告。

塞浦路斯方面對此表示，英國承諾不將基地用於對其他國家的攻擊，符合地區穩定與和平的原則。

塞浦路斯於1960年從英國殖民統治下獨立時，英國仍保留了島上兩處軍事基地的主權，包括RAF Akrotiri和迪凱利亞（Dhekelia）基地。這兩處基地用作監控和情報收集任務。

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