台男持短期簽證赴日呃走大阪長者3200萬　落網前以網吧為家流竄多地

近日有台灣人持短期簽證到日本行騙，一名23歲男子事後被日本警方拘捕。該男子涉嫌充當詐騙集團「車手」，在大阪騙走一名七旬老翁約3200萬日圓（約160萬港元）現金。

假冒警察設局騙走巨款

日本警方表示，被捕黃姓男子住址及職業不詳，涉嫌與身分不明人士串謀，於去年12月上旬冒充信用卡公司及警方人員，致電大阪一名70多歲男子行騙。騙徒聲稱事主帳戶有大筆可疑資金流入，將以詐騙主嫌身分調查，若不想被捕必須把家中現金交出作「洗錢處理」。

其後，另一名自稱警察的男子指示事主將現金裝袋，帶到大阪市內指定地點，並訛稱2至3天內會歸還。騙徒最終騙走合共約3200萬日圓（約160萬港元）現金，而黃男則涉嫌負責到場收款。



受害人事後發現對方遲遲未還款始覺受騙，並報警求助。警方分析閉路電視畫面後，鎖定案發地點附近一名形跡可疑男子，進一步確認黃男涉案。

有台灣人到日本行騙，事後被日本警方拘捕。（示意圖／法新社）

持短簽入境在網吧匿藏

警方指出，黃男去年10月持短期簽證入境日本，12月離境，今年2月再度赴日。由於他早已被通緝，最終在成田機場準備出境時當場落網。警方透露，他在日本期間曾輾轉入住各地網吧，活動範圍由青森至熊本，正追查他是否涉及其他同類案件。