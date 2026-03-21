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日福井縣5越南實習生墮海 1獲救1昏迷3失蹤

即時國際
更新時間：14:14 2026-03-21 HKT
發佈時間：14:14 2026-03-21 HKT

日本福井縣坂井市三國町九頭龍川出海口，周六（21日）凌晨2時許有5名越南人落海，其中1人救起後平安無事，另有1人被發現時已陷入昏迷，還有3人下落不明。

據《福井新聞社》 報道，當時有8名到日本學習專業技能的越南男性技能實習生，在三國防波堤燈塔附近捕魚，但凌晨2時25分許有1人落水，其餘7人見狀連忙伸出援手，孰料有4人也跟著掉入海裡。

福井縣九頭龍川出海口有越南人墮海，圖為九頭龍川。維基網站
福井縣九頭龍川出海口有越南人墮海，圖為九頭龍川。維基網站

到日本實習 捕魚落水

福井海上保安署於凌晨2時50分許接案後，派遣巡邏船展開搜索，在早上6時15分救起1人，其身體狀況沒有大礙。上午9時45分許又發現另1人在海中載浮載沉，送醫時昏迷不醒，目前正持續搜救其餘3人。

福井地方氣像台資料顯示，三國町周六凌晨2時許的氣溫為攝氏4度，風速每秒3.9米，當地在凌晨3時22分布了海浪注意警報。

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