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日本物價漲不停又缺人補貨 DyDo擬拆2萬部販賣機

即時國際
更新時間：14:50 2026-03-21 HKT
發佈時間：11:25 2026-03-21 HKT

日本街頭隨處可見的自動售賣機恐將成為歷史。美國有線電視新聞網（CNN）駐東京特派記者報道，日本各大飲料公司正報告數以億計美元的虧損。其中一家名為DyDo的知名飲料企業更宣布，由於業務已無利可圖，公司計劃拆除多達2萬部自動售賣機。

有日本飲料製造商指，若伊朗衝突持續，運輸成本將進一步上漲。（資料圖片／法新社）
有日本飲料製造商指，若伊朗衝突持續，運輸成本將進一步上漲。（資料圖片／法新社）

分析指出，日本自動售賣機爆發「退場潮」主要有兩大原因。首先是國內日益嚴重的人力短缺問題，導致補貨與維修等日常營運變得愈發困難；其次是物價持續飛漲，部分飲品的售價更比疫情前飆升近50%。在百物騰貴下，愈來愈多精打細算的日本民眾選擇放棄定價較高的售賣機，轉而前往價格更實惠的便利店或藥妝店消費。

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