李小龍好友｜美國武打巨星羅禮士逝世 享年86歲

美國武打巨星、武術冠軍卓羅禮士（Chuck Norris）去世，享年86歲。他曾與李小龍合演1972年電影《猛龍過江》，飾演與李小龍對決的空手道高手，這場對決的戲份被視為影史最經典動作場面之一。

羅禮士周四在夏威夷入院留醫，家人在周五發表聲明指他已在當天上午去世。家人寫道：「我們希望對具體情況保密，但請大家放心，他去世時家人陪伴在側，安詳離世。」

國武打巨星卓羅禮士（Chuck Norris）。 美聯社

羅禮士曾與李小龍合演1972年電影《猛龍過江》，飾演與李小龍對決的空手道高手，這場對決的戲份被視為影史最經典動作場面之一。

李小龍至今仍為不少影迷心中的偶像，圖為電影《猛龍過江》劇照。

家屬聲明表示：「對世人而言，他是一位武術家、演員，也是力量的象徵。對我們而言，他是一位忠誠的丈夫、慈愛的父親和祖父、一位了不起的兄弟，也是我們家庭的核心。他一生充滿信仰、目標和對所愛之人的堅定承諾。他的工作、自律和善良激勵了數百萬人，並對全世界數百萬人的影響產生了深遠的影響。」

羅禮士與李小龍在1968年的一場空手道比賽中認識，當時羅禮士是大會冠軍，李小龍則是表演嘉賓，之後兩人成為好友。李小龍去世時羅禮士是為其扶靈的其中一人。