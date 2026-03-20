Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韓大田汽車零件廠沖天火釀55傷　蔓延至相鄰廠房滅火困難

即時國際
更新時間：17:52 2026-03-20 HKT
發佈時間：14:21 2026-03-20 HKT

南韓大田汽車零件廠沖天火釀55傷　蔓延至相鄰廠房滅火困難

南韓大田市今日（20日）下午發生一宗嚴重的工廠大火。當地一間汽車零件製造廠突然起火，火勢迅速蔓延且極度猛烈，冒出大量濃煙。截至當地時間下午，火災已造成至少55人受傷，其中24人重傷。由於災情嚴峻，當局已發布全國消防動員令，急調各地資源前往灌救。

起火建築全毀 消防力阻蔓延

大田消防署表示，最先起火的建築已完全燒毀，火勢通過連接通道蔓延至相鄰廠房，現場條件複雜，滅火過程面臨巨大困難。由於工廠內存放有約200公斤鈉，鈉一旦接觸水就可能發生爆炸。目前消防部門正在全力阻止火勢蔓延至存放鈉的區域。

南韓大田市一工廠發生大火，冒出大量濃煙。（X/@64bitcoinkr）
南韓大田市一工廠發生大火，冒出大量濃煙。（X/@64bitcoinkr）
南韓大田市一工廠發生大火，冒出大量濃煙。（X/@64bitcoinkr）
南韓大田市一工廠發生大火，冒出大量濃煙。（X/@64bitcoinkr）
南韓大田市一工廠發生大火，冒出大量濃煙。（X/@64bitcoinkr）
南韓大田市一工廠發生大火，冒出大量濃煙。（X/@64bitcoinkr）

起火現場為大田市大德區文坪洞內的一間汽車零件工廠。火警發生在當地下午約1時17分，現場火勢一發不可收拾。

當地消防部門在接報後14分鐘，隨即提升警戒級別，啟動「第二階段應對命令」，並派出大批消防員趕赴現場撲救。然而，由於現場火勢過大，當局罕有地發布全國消防動員令，「全力調動所有可用資源撲滅火勢」，目前救援行動仍在進行中。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
返新工即中六合彩三獎 幸運兒落注時因一念之差 中獎同時痛失6萬彩金 網民4字真言告誡免招損｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
2026-03-19 15:43 HKT
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
商業創科
21小時前
「星鑽服務大獎2025」頒獎禮圓滿結束 表揚業界翹楚 邁向服務新世代
活動資訊
1小時前
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
潘焯鴻詐騙案│消息：警拘資深傳媒人潘小文 早年曾任潘焯鴻助手
突發
6小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
2026-03-19 16:49 HKT
樓上狂倒水將軍澳街坊無符 過來人好言相勸無改善 自爆曾冒險做一事 嚇退自私精｜Juicy叮
樓上狂倒水將軍澳街坊無符 過來人好言相勸無改善 自爆曾冒險做一事嚇退自私精｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
「浪子視帝」爆粗呼喚親母？母親患病入院感憤慨  過億財產重新安排褫奪媽媽一權利
影視圈
10小時前
02:51
宏福苑聽證會｜警方可靠情報顯示 有黑社會經營顧問及承建商參與大維修 充斥串通、貪污、秘密共識 ｜持續更新
社會
9小時前
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
紐西蘭投資移民大降門檻奏效 3年即可永居 速獲逾600宗申請 港人佔三甲
海外置業
13小時前