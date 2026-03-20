南韓大田汽車零件廠沖天火釀55傷 蔓延至相鄰廠房滅火困難

南韓大田市今日（20日）下午發生一宗嚴重的工廠大火。當地一間汽車零件製造廠突然起火，火勢迅速蔓延且極度猛烈，冒出大量濃煙。截至當地時間下午，火災已造成至少55人受傷，其中24人重傷。由於災情嚴峻，當局已發布全國消防動員令，急調各地資源前往灌救。

起火建築全毀 消防力阻蔓延

大田消防署表示，最先起火的建築已完全燒毀，火勢通過連接通道蔓延至相鄰廠房，現場條件複雜，滅火過程面臨巨大困難。由於工廠內存放有約200公斤鈉，鈉一旦接觸水就可能發生爆炸。目前消防部門正在全力阻止火勢蔓延至存放鈉的區域。

南韓大田市一工廠發生大火，冒出大量濃煙。（X/@64bitcoinkr）

南韓大田市一工廠發生大火，冒出大量濃煙。（X/@64bitcoinkr）

南韓大田市一工廠發生大火，冒出大量濃煙。（X/@64bitcoinkr）

起火現場為大田市大德區文坪洞內的一間汽車零件工廠。火警發生在當地下午約1時17分，現場火勢一發不可收拾。

當地消防部門在接報後14分鐘，隨即提升警戒級別，啟動「第二階段應對命令」，並派出大批消防員趕赴現場撲救。然而，由於現場火勢過大，當局罕有地發布全國消防動員令，「全力調動所有可用資源撲滅火勢」，目前救援行動仍在進行中。