挑戰聯邦法律 特朗普紀念金幣設計過關 將投入生產

美國美術委員會周四（19日）批准印有總統特朗普肖像的24K金紀念幣最終設計，以慶祝美國將於7月4日迎來的250周年國慶。這是特朗普將美國和平研究所、甘迺迪中心表演藝術場館及新型戰艦重新命名後，將自己的名字和肖像列入歷史檔案的最新例子。但此舉挑戰聯邦法律的規定，即任何在世總統都不得出現在美國貨幣上。

類似紀念幣值可超過1000美元

今年較早前由特朗普任命的成員所組成的美國美術委員會，在無異議下通過表決，為美國鑄幣局生產這款金幣開綠燈，但該金幣的尺寸與面額目前仍在討論中。這款紀念幣沒有貨幣價值，且銷售價格未公開，但美國鑄幣局販售的類似紀念幣價格可超過1000美元（約7800港元）。

硬幣正面刻有特朗普雙拳緊握在桌上的形象。路透社

印有特朗普肖像的24K金紀念幣最終設計過關。美聯社

特朗普紀念幣將挑戰聯邦法律。美聯社

這枚硬幣正面刻有特朗普穿西裝打領帶、表情嚴肅的目形象，雙拳緊握在桌上，身體微微前傾。硬幣上半部刻有「LIBERTY」（自由）字樣，正下方是「1776-2026」日期。底部則刻有「IN GOD WE TRUST」（我們信仰上帝），硬幣一側有7顆星，另一側有6顆星。

硬幣背面描繪一隻正在飛行中的白頭鷹，右側刻有「UNITED STATES OF AMERICA」（美利堅合眾國），左側為「E PLURIBUS UNUM」（合眾為一）。

聯邦法律：任何在世總統不得出現在貨幣上

但根據聯邦法律規定，任何在世總統都不得出現在美國貨幣上。但鑄幣局設計管理辦公室代理主任蘇利文表示，財長有權授權鑄造與發行新的24K金幣，貝森特正是利用這項權力，繞過禁令讓特朗普出現在硬幣上。

此舉代表特朗普及其盟友再次繞過過去總統慣例，甚至法律，以取得他想要的結果。先前他已將美國和平研究所、甘迺迪中心表演藝術場館，以及一級新型戰艦等重新命名，還有其他多項致敬安排。

蘇利文補充，這款金幣數量非常有限，金幣的尺寸與面額也都尚未敲定。一名藝術委員會委員認為，特朗普「喜歡大的東西。」另一名委員也表示，「我認為愈大愈好，我想，在可流通的尺寸中，最大的那種，會是他的偏好。」