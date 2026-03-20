金正恩視察部隊演習 攜愛女同坐坦克

北韓領袖金正恩周四（19日）到訪朝鮮人民軍首都防禦軍直屬平壤第60訓練基地，視察步兵和坦克兵部隊協同攻擊戰術演習，期間與愛女金主愛同坐坦克。

金正恩表示，新型主戰坦克核心技術開發花了7年時間，其戰鬥性能優越，今後新型坦克將大量裝備至朝鮮陸軍，朝鮮的裝甲武力將發展到更高階段。

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金正恩父女黑皮褸視察軍工廠 金主愛落場試射新型手槍︱多圖

金正恩父女一同試坐坦克。法新社

金正恩攜女兒金主愛視察步兵和坦克兵部隊協同攻擊戰術演習。美聯社

金正恩與女兒一同穿黑色皮褸亮相。法新社

金正恩父女上周曾射擊手槍

官方朝中社發布的圖片顯示，金正恩與金主愛均身穿黑色皮褸，與其他士兵一同乘坐一輛橄欖綠色坦克。圖片可見，金主愛將頭伸出坦克艙口，而金正恩則坐在坦克頂部，面帶笑容。

上周，金正恩父女曾到訪一間輕型彈藥工廠，期間射擊手槍，並觀看多管火箭發射系統的實彈測試。去年9月，金主愛隨父親前往北京，並在元旦慶祝活動中親吻父親臉頰。

南韓情報機構上月評估，金正恩已接近指定13歲的金主愛為接班人。

抗衡美韓年度聯合軍演

北韓今次步兵和坦克兵部隊協同訓練正值美國與南韓舉行年度軍事演習之際，北韓視此為入侵預演。美國與南韓已於周四結束為期11天的電腦模擬指揮所演習，但實地訓練仍在繼續。

朝中社報道，在訓練期間，裝甲部隊發射反坦克導彈，後方分隊則瞄準模擬敵方無人機與直升機，為步兵與坦克開路。

金正恩大讚坦克自衛能力

報道指，該坦克具備先進的機動性、火力及防禦系統，包括防禦導彈與無人機的能力。

朝中社引述金正恩說：「我們在坦克製造產業現代化方面取得了巨大成功和進展，我相信世界上沒有任何裝甲武器能像這輛坦克一樣具備強大自衛能力。」