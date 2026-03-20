Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金正恩視察部隊演習 攜愛女同坐坦克

即時國際
更新時間：10:06 2026-03-20 HKT
發佈時間：10:06 2026-03-20 HKT

北韓領袖金正恩周四（19日）到訪朝鮮人民軍首都防禦軍直屬平壤第60訓練基地，視察步兵和坦克兵部隊協同攻擊戰術演習，期間與愛女金主愛同坐坦克。

金正恩表示，新型主戰坦克核心技術開發花了7年時間，其戰鬥性能優越，今後新型坦克將大量裝備至朝鮮陸軍，朝鮮的裝甲武力將發展到更高階段。 

相關新聞：
金正恩父女黑皮褸視察軍工廠　金主愛落場試射新型手槍︱多圖

金正恩父女一同試坐坦克。法新社
金正恩父女一同試坐坦克。法新社
金正恩攜女兒金主愛視察步兵和坦克兵部隊協同攻擊戰術演習。美聯社
金正恩攜女兒金主愛視察步兵和坦克兵部隊協同攻擊戰術演習。美聯社
金正恩與女兒一同穿黑色皮褸亮相。法新社
金正恩與女兒一同穿黑色皮褸亮相。法新社

金正恩父女上周曾射擊手槍

官方朝中社發布的圖片顯示，金正恩與金主愛均身穿黑色皮褸，與其他士兵一同乘坐一輛橄欖綠色坦克。圖片可見，金主愛將頭伸出坦克艙口，而金正恩則坐在坦克頂部，面帶笑容。

上周，金正恩父女曾到訪一間輕型彈藥工廠，期間射擊手槍，並觀看多管火箭發射系統的實彈測試。去年9月，金主愛隨父親前往北京，並在元旦慶祝活動中親吻父親臉頰。

南韓情報機構上月評估，金正恩已接近指定13歲的金主愛為接班人。

抗衡美韓年度聯合軍演

北韓今次步兵和坦克兵部隊協同訓練正值美國與南韓舉行年度軍事演習之際，北韓視此為入侵預演。美國與南韓已於周四結束為期11天的電腦模擬指揮所演習，但實地訓練仍在繼續。

朝中社報道，在訓練期間，裝甲部隊發射反坦克導彈，後方分隊則瞄準模擬敵方無人機與直升機，為步兵與坦克開路。

金正恩大讚坦克自衛能力

報道指，該坦克具備先進的機動性、火力及防禦系統，包括防禦導彈與無人機的能力。

朝中社引述金正恩說：「我們在坦克製造產業現代化方面取得了巨大成功和進展，我相信世界上沒有任何裝甲武器能像這輛坦克一樣具備強大自衛能力。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因
生活百科
18小時前
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
孝子處理亡父身後事 意外發現40年前「公屋輪候信」 上面一個字掀熱議：依家唔會咁寫｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
李澤鉅獲李嘉誠贈愛錶「戴廿幾年」 原來唔係精工或Citizen
商業創科
11小時前
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
灣仔新餐廳逆市爆紅！晚市現超長排隊人龍 網民好奇「咩名堂？」 原來係呢間過江龍……
飲食
17小時前
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
洗衣珠難溶殘膠越洗越髒？即學正確洗衫3步驟 滾筒洗衣機忌放太多洗衣珠！
食用安全
18小時前
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
惠康超市全場88折！一日限定大折扣 糧油/日用品/零食大折扣 指定產品額外85折
生活百科
20小時前
女星剛認離婚即傳戀小鮮肉？疑撻着同劇男星爆「橫刀奪愛」 網民指「新歡」似足前夫
女星剛認離婚即傳戀小鮮肉？疑撻着同劇男星爆「橫刀奪愛」 網民指「新歡」似足前夫
影視圈
15小時前
油價｜《The Standard》拆解香港油價「世一」及加快減慢之謎 議員業界促油商公開數據 政府管制價格
社會
3小時前
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
前金牌司儀玩得忘形險假髮飛脫出洋相 同場59歲性感女星頻頻摸肚再惹揣測
影視圈
2026-03-19 10:00 HKT
王晶評價陳百強歌藝直指音域窄：等於汪明荃 列死因之謎三大關鍵 認定與抑鬱無關？
王晶評價陳百強歌藝直指音域窄：等於汪明荃 列死因之謎三大關鍵 認定與抑鬱無關？
影視圈
16小時前