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伊朗局勢｜伊朗擬向霍爾木茲海峽船隻收「買路錢」　美軍考慮增派數千兵力登島護航

即時國際
更新時間：08:55 2026-03-20 HKT
發佈時間：08:55 2026-03-20 HKT

伊朗媒體昨日報道，有國會議員提案，計劃對通過石油咽喉要道霍爾木茲海峽的船隻徵收通行費與稅金。有伊朗官員日前已表示，霍峽的通行條件將無法回到2月28日美國與以色列聯合攻擊伊朗前的狀態。

各國須付稅金作回報

伊朗學生通訊社（ISNA）引述國會議員拉菲說：「國會正在推動一項計劃，若要讓霍爾木茲海峽成為運輸、能源與糧食安全的保障航道，各國就必須向伊朗伊斯蘭共和國支付通行費與稅金。」拉菲強調：「伊朗伊斯蘭共和國將以實力、權威與尊嚴來建立海峽的安全，各國必須支付稅金作為回報。」伊朗軍方現實際上已封鎖該水道。國會議長卡利巴夫17日說，海上交通「不會恢復到戰前狀態」。

伊朗國會議員提案，計劃對通過霍爾木茲海峽的船隻徵收通行費與稅金。（美聯社）
伊朗國會議員提案，計劃對通過霍爾木茲海峽的船隻徵收通行費與稅金。（美聯社）

路透社引述美國官員與知情人士稱，特朗普政府考慮增派數以千計美軍前往中東，包括確保油輪安全通過霍峽，任務主要由空軍與海軍執行，但可能也會把地面軍隊部署在伊朗沿海地區。美政府也曾討論派遣地面部隊前往伊朗的哈爾克島。一名官員說，這類行動風險極高，因伊朗具備以導彈與無人機攻擊哈爾克島的能力。

五角大樓請求白宮批准一項總額超過2000億美元（1.57萬億港元）的撥款申請，資金將用於「緊急提升關鍵武器裝備的產量」。但一些白宮官員認為國會批准的可能性不大。

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