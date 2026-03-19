哥斯達黎加關駐古巴大使館 古巴斥美國從中施壓

哥斯達黎加總統查維斯（Rodrigo Chaves）19日下令關閉駐哈瓦那（夏灣拿）大使館。古巴將與哥國關係變劣，歸咎於是美國施壓。



據中央社報道，哥斯達黎加宣布關閉駐哈瓦那大使館後，同時要求古巴外交人員撤出哥斯達黎加首都聖約瑟（San Jose）。



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查維斯在美方捐贈的毒品掃描站啟用儀式上表示：「由於古巴共產政權對當地人民不仁對待、壓迫以及糟糕的生活環境，哥斯達黎加不承認其合法性。」

他又說：「我們必須清除西半球的共產主義勢力。」

哥國外交部長安德雷（Arnoldo Andre）表示，古巴僅可在哥斯達黎加維持領事服務。

古巴外交部指出，昨天獲悉哥方要求古巴外交人員撤離，自4月1日起僅保留領事館人員。而哥國方面並未給出任何理由。

古巴外交部聲明說：「哥斯達黎加政府向來配合美國對抗古巴的政策，如今再次響應美國政府孤立古巴的新一輪攻勢。」