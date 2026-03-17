奪取古巴 | 古巴大停電瀕臨崩潰 特朗普揚言將「榮幸」拿下

美國總統特朗普的政府對古巴實施嚴厲石油禁運，令這個島國已全面陷入停電的黑暗中。特朗普周一（16日）揚言，自己將「榮幸地」拿下古巴，對古巴他想做什麼、就做什麼。

古巴是共產主義島國，挑戰美國將近70年，如今正承受華府的巨大壓力，特朗普政府要決心寫下歷史新頁。

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特朗普指古巴想要達成一項協議。美聯社

古巴全國大停電。路透社

古巴首都哈瓦那漆黑一片。法新社

自言可隨心所欲

特朗普在白宮對記者表示：「你們知道，我這輩子一直聽說美國與古巴如何如何，到底什麼時候美國才要採取行動？」

他說：「我真的相信，我會有這個『榮幸』拿下古巴。不論是要解放它、拿下它，我想我可以隨心所欲。你們要知道事實，古巴現在是個虛弱不堪的國家。」

指古巴想達成協議

特朗普上述言論，是他最露骨的威脅之一。而位於加勒比海、擁有960萬人口的古巴，正面對大規模停電。

他周日表示，古巴「想要達成一項『協議』，這可能在他的政府結束對伊朗的戰爭後迅速達成」。他說：「我想我們很快就會達成協議，或是做任何必須做的事。」

石油禁運令古巴經濟雪上加霜

受到美國石油封鎖影響，古巴本已老舊的電網在燃料短缺壓力下全面失靈。古巴國家電力公司聲明指出，這次停電是因為「全國電網完全癱瘓」所致，正開始搶修來恢復供電。

古巴老舊的發電系統早已百孔千瘡，島內一些地方每天停電長達20小時，這已是常態。

自從美國在1月3日推翻古巴最大盟友、委內瑞拉領導人馬杜羅後，特朗普對古巴實質上封鎖油源，令古巴經濟是雪上加霜。

古巴停電與糧食短缺引發反政府示威

自1月9日以來，古巴未曾有石油進口，導致能源產業陷入困境；而航空公司也被迫減少往返航班，讓古巴重要的觀光業受到沉重打擊。

停電與糧食短缺問題點燃了古巴民眾的不滿情緒，美國實施石油封鎖更進一步加劇這場危機。古巴近日罕見出現反政府示威活動，並於上周六（14日）凌晨演變為暴力衝突。