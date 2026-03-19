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LABUBU︱泡泡瑪特與Sony Pictures 籌拍LABUBU真人動畫電影

即時國際
更新時間：09:39 2026-03-19 HKT
發佈時間：09:39 2026-03-19 HKT

泡泡瑪特與Sony Pictures宣布，合作籌拍Labubu真人與CGI結合的電影。Labubu之父龍家昇將任執行制片人。 

LABUBU之父任執行制片

電影計畫由曾執導《帕丁頓熊》系列及票房大作《旺卡》的保羅·金出任導演及製片人，THE MONSTERS藝術家龍家昇將深度參與電影創作。此外，保羅·金還將與史蒂文·萊文森攜手，擔任該電影的編劇。

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上述消息，是龍家昇與保羅·金在THE MONSTERS十週年全球巡展巴黎站上宣布。

香港出生的龍家昇，於荷蘭成長。2015年，他以北歐神話為靈感，先後創作了《神秘的布卡》《柏度與少女》及《米羅安魂曲》等「精靈三部曲」繪本，逐步塑造出THE MONSTERS精靈天團，其中包括九顆牙齒和直立尖耳朵的LABUBU們。

2019年4月，泡泡瑪特與龍家昇合作推出「THE MONSTERS森林音樂會系列」手辦，Labubu開始在全球掀起熱潮。

 

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