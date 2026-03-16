3D打印LABUBU？︱拓竹科技稱與泡泡瑪特達成和解 被指平台提供IP模型下載

拓竹科技與泡泡瑪特（POP MART）的IP版權糾紛，有了最新進展。周一（16日），拓竹科技發布聲明稱，拓竹已與泡泡瑪特進行了磋商並達成和解，相關問題內容已經全面下架。



2月底，因著作權權屬、侵權糾紛，泡泡瑪特起訴拓竹科技，被法院受理後，定於4月2日開庭。一位接近泡泡瑪特的知情人士透露，泡泡瑪特法務團隊分別於2025年5月、10月兩次致函拓竹科技溝通平台侵權問題，直至正式起訴。

平台已將相關資料下架。圖：Maker World

拓竹科技makerworld平台，被指曾提供Labubu的3D打印模型下載。

據報道，拓竹科技旗下的3D模型社區MakerWorld存在大量未經授權的泡泡瑪特熱門IP打印數據模型，用戶只需下載模型，就能用拓竹打印機「復刻」出Labubu等潮玩，甚至用於盈利用途。



3月初，據《經濟觀察報》報道，拓竹科技創始人陶冶正與泡泡瑪特創始人王寧溝通侵權糾紛等事宜，尋求和解、合作的可能。當時MakerWorld上的Labubu、星星人等泡泡瑪特相關模型已經被全面下架，搜索「拉布布」或「Labubu」，3D模型顯示結果都為0。