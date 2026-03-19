伊朗局勢．有片｜以軍空襲貝魯特至少10死 10層高大樓中彈瞬間垂直崩塌

隨着美以對伊朗開戰進入第19日，北方的黎巴嫩戰線亦陷入全面升級。根據黎巴嫩衛生部周三（18日）最新數據，自3月2日戰事爆發以來，以色列對黎國全境的襲擊已造成至少912人死亡，逾2,200人受傷。以軍周三上午更加強空襲貝魯特市中心，造成至少10人死亡，一棟10層高建築在眾目睽睽下瞬間倒塌化為灰燼。

貝魯特大樓遭精準摧毀 救援人員廢墟中搜救

路透社等報道，以色列與黎巴嫩真主黨交戰進入第3周，貝魯特從周二夜間至周三清晨接續遭到空襲，炮火照亮真主黨控制的貝魯特南郊夜空。

就在周三上午，貝魯特市中心靠近政府總部的一棟高層建築成為打擊目標。網上流傳的影片顯示，大樓底部先發生劇烈爆炸，閃出強烈火光，隨後整棟建築瞬間垂直崩塌，消失在漫天煙塵中。以色列軍方在襲擊前約一個半小時，曾以阿拉伯語發布地圖警告，稱該建築被真主黨使用，要求居民撤離。

空襲過後，貝魯特市中心滿目瘡痍，救護車及搜救小隊爭分奪秒在扭曲的金屬和瓦礫堆中挖掘，試圖救出可能被困的生還者，現場多處起火，煙霧蔽天。

以軍增派地面部隊 深入黎南7至9公里

報道指，以色列正加速擴大地面戰。以軍周二宣布，第36師已正式加入在黎巴嫩南部的軍事行動。自本周一（16日）發起新一輪地面攻勢以來，以軍部隊據報已深入黎巴嫩境內約7至9公里。

以色列國防部長加蘭特強調，行動旨在摧毀真主黨在邊境村莊的「恐怖基礎設施」，以確保以色列北部居民能安全返回家園。他形容目前的行動與早前在加沙地帶的軍事邏輯一致，即透過建立「安全緩衝區」來消除直接威脅。

真主黨周二晚表示，已向以色列發射大量火箭，並運用無人機以及發炮進行攻擊，這是戰爭爆發以來最猛烈的其中一波攻擊。

停火協議失效 真主黨為報復哈梅內伊開戰

儘管美、以、黎三方曾於2024年11月簽署停火協議，但地區局勢在今年2月底急轉直下。隨着伊朗最高領袖哈梅內伊在德黑蘭遇刺，真主黨於3月2日重啟對以色列軍事目標的襲擊，作為報復並聲援伊朗。

以色列隨即對黎巴嫩發動自2006年以來最大規模的軍事打擊。聯合國數據顯示，目前黎巴嫩已有超過100萬人流離失所，佔全國人口近兩成。雖然黎巴嫩政府多次呼籲真主黨停止動武，但目前戰火仍未見平息跡象。