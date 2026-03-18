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被美國Meta收購 紐時：中方或限制Manus高層出境

即時國際
更新時間：20:15 2026-03-18 HKT
發佈時間：20:15 2026-03-18 HKT

美國《紐約時報》18日報道，中國政府已針對美國科網巨頭Meta以20億美元收購中國人工智能公司Manus一案採取行動，可能對Manus高層採取限制出境等措施，顯示中方正加強防範AI人才與關鍵技術外流。

相關新聞：Meta擬收購Manus 中國商務部證實展開調查

Manus由中國工程師所創辦，去年初曾因為推出號稱全球首款通用AI智能體，可執行寫PPT、找房、股票分析等任務而走紅。去年7月，公司大舉裁員並將總部遷至新加坡，去年12月傳出被Meta收購，遭中國網民炮轟「叛逃」。

《紐約時報》中文網18日引述知情人士報道，中國國家發改委上周召集Meta與Manus高層開會，對該筆收購交易表達關切。知情人士稱，中國官方會採取甚麼措施仍然不明，但可能包括限制Manus高層出境前往新加坡。

相關新聞：中國AI智能體Manus清空微博及小紅書 官網顯示內地不可用

報道引述Meta發言人史東（Andy Stone）表示，這筆交易「完全符合適用法律」，並強調「Manus這支優秀的團隊現已深度整合進Meta」，還稱「我們預計調查將得到妥善解決」。

今年1月，英國《金融時報》曾報道，中國正審查Meta同Manus的交易案，檢視是否涉及技術管制違規。

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