美國2男子博物館玩「疊羅漢」 整碎萬年猛獁象化石象牙

美國密蘇里州一間自然史博物館本月發生一宗破壞展品事件。2名中年男子在參觀期間疑因貪玩，竟在館內玩起「疊羅漢」，甚至試圖將身體懸掛在一具真猛獁象（Woolly mammoth）化石上。結果2人弄巧反拙，導致一根重達90公斤、價值約20萬美元（約156萬港元）的萬年象牙跌落地面碎裂。2人闖禍後企圖逃走，最終被保安截獲並遭警方拘捕，面臨重刑。

美國密蘇里州「奧沙克古自然史博物館」發生破壞展品事件。(Big Cedar Lodge)

美國密蘇里州「奧沙克古自然史博物館」發生破壞展品事件。(Big Cedar Lodge)

綜合外媒報道，這宗鬧劇發生在密蘇里州里奇代爾（Ridgedale）著名景點「奧沙克古自然史博物館」（Ancient Ozarks Natural History Museum）。本月8日，分別46歲及48歲的加州遊客霍華德（Brett Howard）與阿澤維多（Todd Azevedo）在館內參觀時不斷互相嬉戲，甚至肆意觸摸珍貴展品。

據調查記錄及閉路電視畫面顯示，當時霍華德先爬到阿澤維多的肩膀上，然後伸手緊緊抓住真猛獁象化石的象牙部位，企圖將自己懸掛在半空。沒想到這個危險舉動，直接令這根擁有逾萬年歷史、重達200磅的象牙不堪負荷，當場掉落地上並碎成多塊。兩人見闖下彌天大禍，嚇得立刻轉身狂奔逃出博物館。

阿澤維多（Todd Azevedo）。(Taney County Jail)

霍華德（Brett Howard）。(Taney County Jail)

保安火速攔截2男被控毀損罪

警方表示，當時在場的館員雖然未能即時制止2人，但已即時通知保安人員，成功在2人逃離前將其攔截。他們隨後被警方拘捕，各准以1.5萬美元（約11.7萬港元）保釋，並被控以一級財產毀損罪。案件將於下月在法院開庭審理，若罪名成立，最高可被判處入獄4年。

報道又指，2人在保釋期間被法庭下令禁止私下接觸。此外，由於該博物館位於知名觀光園區內，而園區擁有人正是美國運動用品連鎖店Bass Pro Shops的創辦人，因此這2名「破壞王」已被雙雙列入該連鎖店的終身黑名單，禁止踏足旗下所有店舖。