蘇格蘭議會否決安樂死法案　議員憂或開潘朵拉盒子

蘇格蘭議會今日（18日）就極具爭議性的「協助死亡（安樂死）法案」，進行激烈辯論與表決。經過長達4小時的交鋒後，法案最終以69票反對、57票贊成及1票棄權遭到否決，這已是蘇格蘭自治近30年來，第三度否決同類法案。

該法案原先提議，容許在蘇格蘭居住至少12個月、心智健全的成年病人，若獲2名醫生確診患上絕症且預期壽命少於6個月，便有權服用經批准的藥物以結束生命。英國廣播公司（BBC）報道，蘇格蘭議員對法案提出過百項修訂，辯論氣氛相當激烈。

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在法案進行辯論前，自由民主黨議員麥克阿瑟參加一場支持者的集會。 （美聯社）

正反雙方激辯憂惹無窮後患

提案人、自由民主黨議員麥克阿瑟（Liam McArthur）在會上強烈呼籲同僚，投票時必須「將臨終病患的聲音放在心中」。然而，反對聲浪同樣強大，前保守黨議員巴爾福（Jeremy Balfour）警告，法案一旦通過等同打開「潘朵拉的盒子」，根本無法為病人帶來真正保障。反對團體亦對結果表示歡迎，強調只要存在出錯風險就不應立法，認為否決法案是對「最脆弱族群」的一大保障。

分析指，除道德與實際操作層面的疑慮外，法案最終觸礁的關鍵更在於法律權限問題。由於蘇格蘭議會無法單獨確保醫護人員，在拒絕參與協助死亡時的法律免責保障，所以此問題必須依靠英國國會處理，因而令部分議員及醫學界感到不安。

儘管法案再次闖關失敗，但觀察歷次票數變化，支持安樂死的議員人數正明顯增加，反映當地社會對此議題的態度正在逐漸轉變。不過報道亦指出，安樂死在蘇格蘭仍是充滿爭議的敏感議題，相信短期內難以達成廣泛共識。