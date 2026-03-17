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BTS復出︱首爾光化門演唱會周末舉行 韓警6500人駐守防恐襲

即時國際
更新時間：17:10 2026-03-17 HKT
發佈時間：17:10 2026-03-17 HKT

南韓超人氣男團防彈少年團（BTS）即將於本周末在首爾舉行回歸演唱會。為防範可能發生的恐怖襲擊，南韓當局宣布採取多項極高規格的保安措施，包括局部停用市區多個地鐵站的儲物櫃以防藏有炸彈，並部署逾6,500名警力嚴陣以待，確保演出能安全順利進行。

《路透社》報道，韓國總統李在明於今日（17日）的內閣會議上強調，針對本周六（21日）在首爾舉行的BTS回歸演唱會，當局必須將安全保衛工作放在首位。他指示相關部門必須做好萬全準備，以應對任何可能發生的恐怖襲擊行為。據《韓聯社》指，是次紀念演出將於首爾市中心的光化門廣場舉行。

防彈少年團（BTS）於本周末在首爾舉行回歸演唱會。（法新社）
防彈少年團（BTS）於本周末在首爾舉行回歸演唱會。（法新社）

封17地鐵站儲物櫃防藏炸彈

考慮到利用爆炸物進行恐襲的潛在風險，首爾交通公社經與首爾警察廳商討後，決定採取預防措施。由本周五（20日）清晨5時起至周日（22日）凌晨1時，首爾市區內17個地鐵站的物品寄存櫃將全面暫停服務，限制市民及旅客寄存或領取物品。

受影響的主要是鄰近光化門廣場的重點車站，包括鐘閣站（1號線）、市廳站（1及2號線）以及鐘路三街站（1、3及5號線）等。

另外，《韓國時報》報道，為應對屆時湧入光化門廣場的大量粉絲及民眾，當局已將廣場附近的31棟建築物列為重點監控區域，屆時警方將在現場及周邊一帶部署多達6,500名警員維持秩序及進行保安工作。

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