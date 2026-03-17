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在任最富有總統︱特朗普身家暴增109億至476億 全靠加密貨幣？

即時國際
更新時間：13:35 2026-03-17 HKT
發佈時間：13:35 2026-03-17 HKT

美國總統特朗普（Donald Trump）的財富近日再成焦點！據《福布斯》年度全球億萬富翁榜單顯示，特朗普的淨資產一年內急增14億美元（約109億港元），從51億美元（約398億港元）升至65億美元（約476億港元），全球排名躍升55位至第645名。《福布斯》更將其列為美國歷史上「在任期間最富有」的總統。

特朗普的財富急速增長，主要來自多個方面。其中，加密貨幣投資貢獻最大，約佔8.5億美元（約66億港元）。此外，其傳統資產包括海湖莊園、商業地產及高爾夫球場等，亦增值約5.2億美元（約41億港元）。

富豪榜全球排名升55位

另一個關鍵因素，是紐約州上訴法院推翻了此前要求特朗普支付5.17億美元（約40億港元）民事欺詐罰款的判決，這筆原計入負債的金額得以清零，直接推高其淨資產。

眾議院議員質疑存利息衝突

特朗普在任期間財富暴增，在美國國內引發激烈爭議。美國眾議院民主黨人質疑，特朗普政府在加密貨幣領域的監管政策，客觀上有利於其家族商業項目獲利，構成「前所未有的金融利益衝突」。參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Ann Warren）更去信監管機構，要求暫停審查與特朗普家族相關公司的銀行牌照申請。

白宮方面則回應指，特朗普的商業資產已放入由子女管理的信託，不構成利益衝突。

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