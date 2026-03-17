白宮女幕僚長懷爾斯確診乳癌 特朗普：治療期間繼續工作

美國總統特朗普證實，現年68歲的白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）確診乳癌，但她會在治療期間繼續工作。懷爾斯是白宮首位女幕僚長，她被普遍視為特朗普第2個美國總統任期的幕後重要人物。

特朗普在自家社交平台Truth Social發文道：「蘇西懷爾斯是一位傑出的白宮幕僚長，但很不幸，確診早期乳癌，她決定立即接受治療，而不是等待。」

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白宮幕僚長稱特朗普有「酗酒者性格」

懷爾斯去年底接受雜誌訪問時，曾形容特朗普性格如「酒鬼」。美聯社

懷爾斯是特朗普長期盟友。美聯社

懷爾斯作風低調。美聯社

擁優秀醫療團隊 預後評估非常好

特朗普還表示，懷爾斯擁有一支優秀的醫療團隊，且預後評估非常好，而治療期間，她會幾乎全職留在白宮，並指她「很快就會比以往更好！」

特朗普讚揚懷爾斯「堅強且深切致力於服務美國人民」。他說：「（第一夫人）梅拉尼婭和我在各方面都與她同在，我們期待與蘇西一起參與許多為我們國家帶來的重大且美好的事物。」

曾形容特朗普性格如「酒鬼」

懷爾斯是特朗普的長期盟友，在公眾場合一直保持低調，但私底下是意志堅定的把關人，主要任務為避免重蹈特朗普首次入主白宮時的覆轍，要防止混亂及內訌再次發生。

懷爾斯去年12月接受《名利場》（Vanity Fair）雜誌訪問時曾形容特朗普性格如「酒鬼」，且不會放過任何報復政敵的機會；又指副總統萬斯是陰謀論者，並認為曾帶領政府效率部（DOGE）的富豪馬斯克是不合群的怪人。懷爾斯相關言論震撼政壇，成為外界關注焦點，不過仍獲白宮力撐，特朗普自認具「酒鬼」性格，並表明對懷爾斯充滿信心，批評文章誤導。懷爾斯則駁斥報道斷章取義，旨在營造特朗普團隊混亂局面。