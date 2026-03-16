古巴爆發反政府示威 民眾洗劫地方執政黨大樓

古巴長期受到美國石油制裁與貿易封鎖，在委內瑞拉遭到美國軍事打擊後，能源與物資供應進一步惡化，全國輪流停電與食品價格高漲，使民眾不滿情緒持續升高，最終引發示威抗議。憤怒的民眾在執政黨大樓前聚集不散，甚至闖入並破壞共產黨建築，搬走辦公室內的設備與物品，然後放火。



據英國廣播公司（BBC）報道，古巴內政部表示，周六凌晨，位於中部城市莫龍（Morón）的一小群人破壞了當地共產黨的辦公室，警方逮捕了5個人。

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古巴國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）表示，執政黨能理解抗議者提出的抱怨與要求，「那是正當的」，但「威脅公民安寧的暴力與破壞行為」不可容忍。

他在社群平台X上寫道，長時間停電確實造成民眾的「痛苦與困擾」，但是原因不是執政黨，而是美國的封鎖。他指美國對古巴的封鎖「在最近幾個月，又殘酷地加劇」。

這場抗議發生在哈瓦那政府確認與美國正在進行談判數小時後，美國與古巴雙方希望「透過對話，以尋求解決兩國分歧的方案」。迪亞斯-卡內爾在周五的全國演說中表示，由於美國的石油封鎖，古巴已經3個月沒有任何燃料進口。

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美國總統特朗普（Donald Trump）毫不掩飾，封鎖古巴就是希望古巴政權更迭。他周一表示古巴正陷入「嚴重困境」，並威脅可能進行「友善接管」。

官方報紙《Invasor》指出，周五的示威最初是和平進行，但之後升級為破壞行為，報紙寫道：「一小群人向建築入口投擲石塊，並搬出用接待區的家具，在街上點火。」

在社群媒體上流傳的影片顯示，有人向建築窗戶投擲石頭，同時高喊「自由」，街道中央燃起大火。

古巴內政部在聲明中表示，「專業部隊」正在調查這些「破壞行為」。在古巴，公開反政府行動並不常見。雖然2019年憲法賦予公民示威權，但目前仍在國會卡關，相關法律還沒通過。

最近幾周，由於全國多地持續停電，一些古巴民眾開始在夜晚於街上或家中敲鍋敲盆抗議。首都哈瓦那近來每天停電時間長達 15小時，令民眾難以忍受。

上星期，一群學生在哈瓦那大學集會抗議，表示持續的停電與能源危機，已傷害了學生的受教權。

分析人士指出，古巴社會過去極少出現公開抗議活動，但隨着能源危機與經濟困境持續惡化，民間不滿情緒正逐漸浮上檯面，未來局勢是否進一步升溫，仍有待觀察。