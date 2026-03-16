特朗普籲盟友組隊霍爾木茲護航 英澳拒絕 日「暫不考慮」

伊朗封鎖霍爾木茲海峽對全球石油供給造成重大影響，美國總統特朗普呼籲盟國協助保障霍爾木茲海峽安全，15日表示已聯繫了7個國家，但未透露是哪7國國。他先前在社群媒體發文點名希望中國、法國、日本、南韓、英國等國能參與行動。據報澳洲和英國都拒絕，日本也表示暫不考慮。

路透社報道，澳洲運輸部長金恩（Catherine King）16日接受國營澳洲廣播公司（ABC） 訪問時表示：「我們不會派船艦前往霍爾木茲海峽。我們知道這件事極其重要，但這既不是我們被要求的，也不是我們打算參與的行動。」澳洲早前應阿聯酋聯請求，提供飛機協助該國防衛。

全球約5分之1石油與液化天然氣經過霍爾木茲海峽，但自2月28日美國與以色列對伊朗開戰以來，該海峽已實際封閉數週。伊朗威脅稱任何參與護航行動的國家都將面臨報復。法國、德國及南韓暗示不願回應特朗普總統的要求。

多國不願回應特朗普

英國《電訊報》和《泰晤士報》報道，英國首相施紀賢（Keir Starmer）拒絕派遣軍艦協助在霍爾木茲海峽護航。此一決定可能激怒特朗普，因為他曾批評施紀賢「不是邱吉爾」，就美國對伊朗的軍事行動缺乏支持，「非常令人失望」。

英國能源大臣米利班（Ed Miliband）表示，英政府「正密集研究」如何重新開放海峽，但拒絕給出明確承諾，官員考慮派遣掃雷無人機和反無人機武器，但不打算派出軍艦。

另據日媒報道，日本新年度預算案審議在參議院展開時，無黨籍議員廣田一詢問高市早苗，美方很可能會要求日本考慮參與護航活動，當局打算如何應對？

高市早苗說，「當然是遵循日本的法律」，而就霍爾木茲海峽護航下令自衛隊展開海上警備行動，在法律上有困難。防衛大臣小泉進次郎表明，目前「不考慮派遣自衛隊」。